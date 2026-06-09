КазХТИ — гордость отечественного образования

Аббревиатура КазХТИ в наше время почти забыта, но те из наших земляков, кому посчастливилось там учиться, до сих пор говорят об этом легендарном институте высоким восторженным слогом. О-о-о, какое это было время! О-о-о, какие там были педагоги!

Действительно, наш Казахский химико-технологический институт в Чимкенте выпустил немало специалистов высочайшего класса, которые позже стояли во главе крупных предприятий производственно-промышленной направленности, и не только. Их системное многогранное и всестороннее образование позволяло этим людям проявлять себя во многих областях человеческой деятельности: в архитектуре, политике, искусстве, бизнесе, госуправлении. Этот институт в свое время окончили наши известные земляки Заутбек Турисбеков, Марс Уркумбаев, Болат Жилкишиев, Нургали Ашимов, Серикжан Сейтжанов, Мукаш Искандиров и многие другие, добившиеся значительных карьерных и жизненных успехов.

Каждый выпускник этого института мог с гордостью сказать: «Я окончил КазХТИ!» — и этим было все сказано. Это воспринималось как знак качества, как определение высокого профессионального и интеллектуального уровня, как мера глубокого личностного потенциала.

От рождения до сегодняшних дней

Может показаться, что я преувеличиваю. Мол, всякий кулик свое болото хвалит… Какой там уровень мог быть у вуза, находящегося в провинциальной глубинке далекого Южного Казахстана?!

Однако вот что сказано в документальных источниках: «КазХТИ стал кузницей кадров для химической и строительной отраслей не только Казахстана, но и всего СССР. На базе его филиалов со временем выросли другие крупные вузы страны, например, институт пищевой промышленности в Семипалатинске и Джамбульский технологический институт легкой и пищевой промышленности».

Сегодня этот славный вуз имеет другое название — Южно-Казахстанский инновационный университет имени Мухтара Ауэзова, но, несмотря на смену вывески и статуса, он не изменяет традициям прошлого.

История КазХТИ началась в 1943 году, когда постановлением народных комиссаров СССР в Чимкенте был создан Технологический институт строительных материалов. Это решение было вызвано острой нехваткой квалифицированных специалистов в городе, куда в годы Великой Отечественной войны было эвакуировано несколько крупных промышленных предприятий. В 1957 году вуз был переименован в Казахский технологический институт, а в 1964-м — в Казахский химико-технологический.

К 1996 году КазХТИ уже имел всесоюзную известность, создал и усилил свою материально-техническую базу, прошел государственную аттестацию. Это позволило ему в марте 1998-го заслужить статус Технического университета и в этом же году путем слияния двух вузов (технического и гуманитарного) стать Южно-Казахстанским государственным университетом им. М. Ауэзова.

Первым ректором вуза был Константин Александрович Деляур. А затем университет в разное время возглавляли С.У. Умбеталин, А.В. Измайлов, К. Билялов, С.Т. Сулейменов, З.М. Мулдахметов, Ш.М. Молдабеков, М.К. Наурызбаев, Т.Ш. Кальменов, А.И. Айнабеков. Это люди, беззаветно преданные науке, педагогике и родной стране.

Студенчества счастливая пора

Мне доводилось встречаться с выпускниками КазХТИ, и каждый о нем вспоминал что-то важное, что из памяти не выветрится никогда. Вспоминали теплую дружескую атмосферу, которая там царила.

С восторгом говорили о знаменитых студенческих отрядах, о крепкой институтской художественной самодеятельности, о театральной студии, в которой будущие технари настраивались на лирический лад…

Одним из выпускников этого института был будущий инженер-строитель Харлампий Читириди, воспоминания которого уже цитировались в рамках нашего «мемуарного» проекта. Обратимся к нему и сейчас: «В Чимкенте 50-60 годов минувшего века были такие знаковые места и объекты, которые непременно войдут в историю советской эпохи. Первый в этом почетном списке — Чимкентский свинцовый завод, внесший весомый вклад в победу над фашистской Германией. А вот вторым, без преувеличения, я бы назвал Казахский химико-технологический институт.

Марка КазХТИ всегда высоко котировалась в стране, а человек с дипломом этого вуза был не только отличным специалистом своего инженерного профиля, но и особо ценился в любом коллективе за подвижничество в труде и творческий подход к любому делу, за какое бы он ни брался.

Я же хочу вспомнить тот период жизни института, когда во главе вуза стоял ректор Султан Таширбаевич Сулейменов. Видный ученый, доктор технических наук, профессор, академик Академии наук Казахской ССР, он был еще и талантливым организатором и руководителем крупнейшего вузовского коллектива. Он стал ректором института в 30 лет — редчайший случай в советское время! Он сумел в кратчайшее время вывести институт на лидирующее место среди вузов огромной страны.

Особенностью КазХТИ являлось то, что параллельно с профессиональным обучением студентов шла насыщенная работа по развитию их интересов и способностей. Словом, там всемерно заботились о воспитании в будущих инженерах всесторонне развитой личности. Султан Сулейменов пристально следил за успехами перспективной молодежи на различных фестивалях, олимпиадах, спартакиадах и приглашал их учиться в свой институт.

Немалую работу по пропаганде спорта проводила кафедра физвоспитания КазХТИ во главе с деятельным деканом Б. Бегловым. Институт располагал всеми необходимыми условиями для активных занятий спортом. А лагерь «Технолог» на Машате был устроен так, что летом там могли тренироваться спортсмены в разных видах спорта.

Не менее яркой и насыщенной была культурная жизнь студентов. Каждый из факультетов мог гордиться своими самодеятельными исполнителями: певцами, музыкантами, поэтами, танцорами…

В институте стали традиционными межфакультетские смотры художественной самодеятельности. Эти состязания талантов собирали огромные аудитории студентов. Главным организатором таких смотров был А. Геворкян. Именно на этих соревнованиях впервые проявили себя талантливые студенты-музыканты Е. Басс, С. Ракитский, В. Усербаев.

Именно при ректоре С.Т. Сулейменове в КазХТИ появилась и стала известной не только в Казахстане, но и за его пределами студенческая киностудия. Сценаристом и режиссером в ней был Михаил Григорян, а оператором — Владимир Азимбаев. Свое киноувлечение они начали, еще будучи студентами, а затем продолжили снимать фильмы, уже работая преподавателями. Документальные короткометражки Григоряна-Азимбаева неоднократно побеждали на всеказахстанских фестивалях любительских фильмов, становились лауреатами всесоюзных конкурсов. Широкий всесоюзный резонанс получила кинолента с интригующим названием «И никаких гвоздей!». Ее снимали в отдаленном степном сельском районе в овцеводческом хозяйстве, где студенты работали на строительстве кошар.

Гордился КазХТИ и своим студенческим театром, носившим название «МоСТ», что означало «Молодежный студенческий театр». А начиналось все в 1963 году. Преподаватель кафедры общественных наук И.И. Функ пришла как-то в институт с идеей создать драматический кружок. В

профкоме идею поддержали и обещали оказывать всяческую поддержку. Костяк студенческой труппы составили студенты Виктор Осипов, Зинаида Мальцева, Анатолий Кулашкин, Галина Ракова, Михаил Мирер, а позже туда влились Валентина Щенникова, Юрий Котиди и другие.

Кстати, студенческий театр настолько повлиял на некоторых выпускников вуза, что впоследствии оказал серьезное влияние на их профессиональную судьбу. Так, например, Султан Абдиев, окончивший строительный факультет, ушел работать в русский областной драматический театр в Шымкенте. А после окончания актерского факультета Ташкентского театрального института, а потом и режиссерского факультета ГИТИСа он стал главным режиссером Мурманского областного драматического театра.

А вот Юрий Котиди (мы звали его Жорой), хоть и не изменил своей инженерной профессии, но со временем перебрался в Москву, чтобы быть рядом с любимым театром на Таганке. Он познакомился с корифеями этого театра, в том числе с Владимиром Высоцким. А режиссер и создатель театра Юрий Любимов разрешил ему бывать на репетициях, чего удостаивался далеко не каждый. Жора помогал даже строить декорации для новых постановок. Он был в числе друзей Таганки, когда хоронили Высоцкого…

Низкий поклон за прошлое

Сколько же юношей и девушек выучил, воспитал и отправил в большой путь по жизни мой любимый институт! Каждый из нас определенно нашел свое место в жизни, состоялся профессионально.

Выпускники тех дальних лет разъехались по всему миру, но наша память сохранила годы, проведенные в КазХТИ, и имена старших наставников, которые не только передавали нам свои знания, но и дарили жар своей души, давали уроки жизни.

Хотелось бы написать о наших преподавателях, в руки которых мы попали еще детьми после средней школы. В числе уважаемых институтских педагогов было немало достойных людей, но я хочу прежде всего назвать Ю.А. Мамонтова, Ф.Е. Алтынбекова, Я.Т. Нургазинова. Это были интеллигентные, высокообразованные люди, которые до сих пор являются для нас авторитетами, образцами для подражания. Некоторых из них уже нет в живых, да и ряды их учеников, увы, значительно поредели. Вечная память всем ушедшим!

Вечная благодарность родному вузу, благодаря которому состоялась наша судьба и значение которого в нашей жизни невозможно переоценить. И, конечно же, наша память, бережно хранит образ Султана Таширбаевича Сулейменова, чье имя навсегда будет ассоциироваться с самыми яркими и плодотворными вехами жизни нашего вуза. И как хорошо, что теперь перед ЮКУ им. М. Ауэзова, достойного преемника КазХТИ, стоит памятник этому необыкновенному человеку. Это светлая память навеки…»

С архивом работала

Елена Летягина