В Шымкенте раскрыта схема хищений в университете

Департаментом АФМ по Шымкенту окончено расследование по факту хищения бюджетных денежных средств в Южно-Казахстанском Университете имени М.Ауэзова в особо крупном размере и легализации имущества, добытого преступным путем.

В числе подозреваемых: исполняющий обязанности ректора, директора финансового и административного департаментов, а также руководители подрядных организаций.

Следствием установлено, что Университет заключил фиктивные договоры на оказание услуг, выполнение строительно-монтажных работ и поставку товаров на общую сумму 256 млн тенге.

Однако данные работы фактически не проведены, а бюджетные средства перечислены на счета аффилированных подрядных организаций на основании подложных актов выполненных работ, а затем обналичены.

На преступные доходы подозреваемыми приобретены 6 дорогостоящих автомобилей (Mercedes-Benz S-класс, Lexus LX570 и др.) и элитный коттедж в центре Шымкента общей стоимостью 254 млн тенге, на которые с санкции суда наложен арест.

В отношении 4-х подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело направлено в суд.