4-х комнатную квартиру подарят женщине, спасшую детей при пожаре

Дом Марины Гафаровой, спасшую при пожаре 6 детей навестил градоначальник Шымкента Габит Сыздыкбеков, передает OTYRAR.

В ту злополучную ночь — дом накрыли черные клубы дыма и доносились крики о помощи детей, заблокированных огнем. Увидев такую картину со своего окна отважная женщина, не раздумывая зашла в дом и вынесла от туда несовершеннолетних детей.

Сегодня аким города поблагодарил Марину Гафарову за смелость и пообещал ей 4-х комнатную квартиру из строящегося жилья за счет спонсоров.