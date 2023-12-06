56 миллионов тенге выманила у своих жертв аферистка из Шымкентта.

34-летняя женщина придумала необычную схему обмана. Она просила своих знакомых купить технику или электронику в крупных магазинах в кредит. При этом заверяла доверчивых граждан, что выплачивать эти деньги будет не нужно, мол, совсем скоро эти торговые точки закроются насовсем.

Оформленную в кредит электронику женщина перекупала за полсуммы, а потом продавала. В итоге мошенница обманула людей на 56 миллионов тенге. Жертвами аферистки стали более 53 жителей Тараза, Туркестанской области и Шымкента. О том, что они стали жертвами мошенничества узнали, лишь когда получили извещения об оплате кредита.

«Приговором суда аферистке назначили наказание в виде 4,5 лет лишения свободы. Сотрудники полиции предупреждают: во избежание подобных фактов обмана не доверяйте малознакомым лицам, предлагающим сомнительные услуги, не передавайте им деньги и персональные данные. Если вы столкнулись с мошенничеством, незамедлительно обращайтесь в полицию», — рассказали в департаменте полиции г. Шымкента.