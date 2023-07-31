Шымкентский парень покорил корейскую публику

В свои 23 года оперный певец из Шымкента Нурканат Тапиев удостоен ряда серьезных наград: победы на Республиканских конкурсах, первые места в России и даже гран-при в Италии.

Нурканат профессионально занимается вокалом более десяти лет: в 2019 году окончил Шымкентский музыкальный колледж, а в этом году параллельно завершил обучение в Казахском Национальном университете искусств и международной оперной академии при Астана Опера.

Нурканат Тапиев, оперный певец:

«В КАЗНУИ, когда я учился на 3 курсе, открылась международная оперная академия Астана Опера, там меня учил маэстро Франческо Медда из Италии. Мы там виделись с профессорами из разных стран».

В Астане Нурканат не раз встречался с преподавателями мирового уровня, выступал с ними на одной сцене и брал уроки. На одном из таких мастер-классов Нурканат познакомился с профессором университета Пексок Чон Гва Лим. Оперная дива сразу оценила талант молодого исполнителя.

Лим Чон Хва, профессор университета Пексок:

«Мы встретились с Нурканатом 4 года назад в Астане, в Казахском национальном университете. Там я проводила мастер-классы, во время которых и познакомилась с ним. Я заметила, что он очень молод, у него потрясающий голос, когда он выступает на сцене – чувствуется сильная энергетика. Он очень приятно удивил меня. Я решила выбрать его, для того чтобы спеть с ним дуэтом на концерте в Астане».

Как говорит маэстро, после концерта она хотела пригласить Нурканата на гастроли в Корею, но из-за пандемии смогла сделать это только в этом году:

«В прошлом году, у меня появилась возможность пригласить Нурканата в Корею, на мой сольный концерт. И он показал себя настоящим профессионалом на сцене – идеально спел несколько песен на корейском языке, как настоящий кореец. Наши зрители были потрясены исполнением Нурканата. Это было прекрасное время».

На сеульской сцене Нурканат исполнил несколько произведений великого корейского композитора Хон Нан Па. Для этого ему пришлось учить корейский язык. Тысячи слушателей по достоинству оценили талант казахстанского исполнителя.

«Они были удивлены, что я казах, они не знали, что я из Казахстана. Я один был в концерте из-за рубежа. Остальные все были все корейцы, думали, что я кореец. Говорили, что похож на корейца и поёшь как кореец – никаких акцентов мы не слышали» — говорит Нурканат.

Корейские слушатели настолько прониклись исполнением Нурканата, что решили ещё раз организовать гастроли. В этот раз он исполнял песни не только корейских, но и казахских композиторов. Маэстро Лим также пополнила свой репертуар песнями великого Абая.

Сотрудничество с коллегами из дальнего зарубежья на этом не закончилось. В этом году Нурканат поступает в магистратуру в Корее, чтобы дальше совершенствовать свои вокальные данные.

Лим Чоч Хва, профессор университета Пексок:

«Первый год он будет изучать корейский язык. После этого он поступит в университет. Он очень умный парень, я верю в то, что у него не возникнет проблем с учёбой. Он определённо станет мировой звездой мирового масштаба в оперном искусстве. Учась в Корее, у него будет много возможностей построить отличную карьеру, выступая не только у нас, но и в Европе, Америке и других ведущих странах. Я очень горжусь им».

Сейчас Нурканат активно изучает корейский язык, чтобы быстрее встроиться в учебный процесс. Как говорит певец – самое главное в оперном деле, кроме таланта и вокальных данных — самоорганизация и усердие.