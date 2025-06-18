Газ под контролем: «ИНТЕРГАЗ» наглядно показал, что такое безопасность

Газопровод может быть невидим — но риски, связанные с его повреждением, реальны. Чтобы напомнить об этом, «Интергаз Центральная Азия» — дочерняя компания национального оператора QazaqGaz — провела пресс-тур по объектам газотранспортной системы Туркестанской области.

Журналистам наглядно показали, как обозначаются охранные зоны и почему соблюдение этих границ — ключевой фактор безопасности.

Сакен Исмайлов, директор УМГ «Шымкент» АО «Интергаз Центральная Азия»: «Все охранные зоны обозначены специальными информационными знаками. Согласно строительным нормам Казахстана, для магистральных газопроводов установлены минимально допустимые расстояния. В зависимости от категории трубопровода и типа объекта, они могут достигать 700 метров. Эти нормы предусмотрены для обеспечения безопасности населения, граждан и конечно же безопасной эксплуатации всей газотранспортной системы».

На территории Туркестанской области и Шымкента проходит 2407 километров магистральных газопроводов. Каждый участок размечен — знаки устанавливаются каждые 500 метров. Они определяют границы охранной зоны и зону минимального расстояния до других объектов.

Жандос Саденов, главный инженер УМГ ШЫМКЕНТ АО «Интергаз Центральная Азия»: «Газопровод в основном проходит под землёй и защищён земляной обваловкой. Ширина охранной зоны составляет 50 метров в каждую сторону. В сельскохозяйственных районах — 25 метров. Вокруг компрессорных и газораспределительных станций действует охранная зона радиусом 100 метров. Дополнительно определяются минимальные расстояния до жилых и промышленных объектов — от 150 до 350 метров».

В компании подчёркивают: охранная зона — не формальность, а элемент безопасности. Любое вмешательство в газовую инфраструктуру может обернуться серьёзными последствиями. Соблюдение установленных правил — это вклад в надёжную подачу газа и защиту жизни людей.