О мерах безопасности напомнили военным командования «Юг»

Военнослужащим механизированной бригады регионального командования «Юг» напомнили о соблюдении мер безопасности.

Перед началом летнего периода обучения прошли комплексные инструкторско-методические занятия по соблюдению требований безопасности. Занятия проводились опытными инструкторами.

Занятие по соблюдению требований безопасности прошли с военнослужащим механизированной бригады регионального командования «Юг». На территории воинской части развернули учебные места с наглядными пособиями в парковой зоне, казарменном помещении, спортивном и караульном городках, на тактическом поле и других местах несения военной службы. Особое внимание уделили демонстрации последствий нарушения требований безопасности при работе с техникой и обращением оружием.

Также офицеры прошли инструктаж по соблюдению правил пожарной и электробезопасности, оказанию первой помощи при получении различных травм. Военнослужащий должен быть готов предотвратить любую угрозу, как во время работы в части, так и в повседневной жизни.

«Мы проводим профилактическую работу по соблюдению мер безопасности при работе на военной технике. В ходе работ по обслуживанию техники и вооружения личному составу будут созданы необходимые условия, отвечающие требованиям мер безопасности, военнослужащих обеспечат всеми необходимыми материальными условиями», — говорит Буршакарман Айтмаханбетов, старший лейтенант механизированной бригады регионального командования «Юг».

Занятия по требованиям безопасности прошли в преддверии летнего периода обучения, который начнется 1 июня, с привлечением всего личного состава.