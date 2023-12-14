Как правильно распределить семейный бюджет и создать финансовую подушку

Как распределить свой семейный бюджет так, чтобы хватило закрыть основные потребности и отложить деньги на большую покупку? Мирас Ашенов рассчитывает семейные расходы по старинке, на бумаге, говорит так удобнее.

Их совокупный доход с женой — 500 тысяч тенге. Порядка 100 тысяч он тратит на кредит, комуслуги и обслуживание своего авто. Еще 150 на продукты, остальное уходит на ребенка. Но удается и откладывать.

«Сейчас большую часть денег мы тратим на ребенка, но 10-20% я откладываю на депозит, так как мы копим на свой дом. Это неизменная статья расходов», — говорит Мирас Ашенов, житель г. Шымкента.

По словам финансистов, откладывать удается не всем. Большинство казахстанцев не самые богатые люди и большинство живут от зарплаты до зарплаты, закрывая только свои базовые потребности — еда, коммунальные расходы, кредит и ипотека.

«У домохозяйств, как у институтов. Располагаемые доходы были отрицательные, у них не было сбережений, потребляется больше нежели зарабатывается, используется кредитное плечо, оно отрицательное, люди не откладывают потому что у них не хватает на удовлетворение своих потребностей», — говорит Жаныбек Айгазин, финансист.

Чаще всего семьи тратят 50% средств на необходимые расходы, 20 на сбережения и выплату долгов, а оставшиеся 30% на развлечения. Но экономисты говорят, в каждой семье средства распределяют по-разному. Кому-то нужно больше денег на то чтобы закрыть кредиты, другим на продукты. У некоторых в приоритете выплатить быстрее ипотеку. Но есть несколько советов чтобы сэкономить деньги.

«Наверное, я бы рекомендовал отказаться от ненужных покупок, нередко люди идут на поводу у собственных слабостей, мимолетных желаний, покупают вещь, а потом через несколько дней убеждаются, что можно было бы и без нее обойтись, это большая дыра в бюджете многих хозяйств», — говорит экономист Айдар Алибаев.

Кроме того, экономисты рекомендуют откладывать 10-20% от доходов на депозит или же держать эти деньги «наличкой» дома или в банковской ячейке, желательно в иностранной валюте. Вкладываться также можно в золото и драгоценности, которые только растут в цене. Кроме того, нелишним будет пройти курсы по повышению финансовой грамотности, чтобы составить план финансовых целей: долгосрочных покупок и сбережений.