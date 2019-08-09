Шымкентцы готовятся отметить Курбан байрам. Праздник в этом году выпадает на 11 августа. Праздничные застолья пройдут в течение трех дней.

На рынке перед праздником немноголюдно. Видимо закупаться на Курбан байрам шымкентцы решили в выходной день. Но тем не менее, Базаркуль Жунусбекова уже приценивается к предстоящему застолью. С сожалением отмечает, что потратиться придется немало, цены растут.

«Не 4-5 человек же приходит на праздник, а много по 40-50. Поэтому конечно, приходится тратиться, но, я думаю, будем в этом году резать барана, потому что так дешевле выходит, чем покупать уже разделанное мясо, тем более что вот я сейчас взяла мясо за 1850, но завтра придете цена выше станет», — уверена Базаркуль Жунусбекова.

Цена на мясо действительно поднимается, это подтверждают и продавцы. Говорят, много товара уходит на экспорт, вот и ценник растет с каждым днем.

— Мясо вообще подорожало, за три недели на 200 тенге подорожало, — говорят продавцы.

Пышный казахский дастархан не представить и без свежих фруктов. Цены, на дары природы, как уверяют на рынке, только падают. За килограмм винограда придется выложить 500 тенге, персики по 400-500 тенге.

«Нет не подорожал, как было так и есть, обычно поднимается цена, но товара много завозят», — говорят торговцы фруктами.

Застолье на праздник не обходится и без сухофруктов, считается, что это показатель хорошего достатка семьи. И действительно, удовольствие это не из дешевых — два килограмма фисташек стоят также как и один грамм золота на рынке.

«Фисташки — 4500, миндаль — 3800, фундук — 3000, курага изюм 1500-1800. Падает цена, на 1000-500 тенге, урожай хороший», — говорит Камал Мирзоев, продавец сухофруктов.

В праздники у лотков с сухофруктами шымкентцы оставляют по 20-25 тысяч тенге. Лишь бы накрыть богатый дастархан. Хотя, по словам представителей духовенства, если возможности провести застолье и принести в жертву животное, нет, то отметить праздник можно и без этого.

«В исламе всевышний Аллах не обязывает тех, у кого нет возможности, поэтому достаточно посетить мечеть, присутствовать на Айт-намазе и навестить своих знакомых и родственников. У кого нет возможности, ислам не обязывает накрывать такой роскошный дастархан», — уверяет Еркебулан Каракулов, главный имам мечети «Аль Биляль».

В управлении предпринимательства уверяют, на цены повлиять они не могут, а вот повлиять на бизнесменов вполне реально. Перед праздником с руководителями рынков города провели разъяснительную беседу о том что их ждет если цены на продукты вдруг подскачут вверх.

В грядущие выходные в честь праздника в Шымкенте пройдут две сельхозярмарки. В субботу продукты по сниженным ценам будут продавать на стадионе Кажимукана, а в воскресенье перед торговым центром «Рахима Плаза».

Анастасия Новикова