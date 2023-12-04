Как жительницы Шымкента получают пособия по уходу за детьми

Пособия по уходу за детьми получили жители Шымкента на общую сумму более 13 миллиардов тенге, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Это намного больше по сравнению с предыдущими выплатами. А причина тому, изменения в социальной политике. В рамках исполнения поручения Главы государства продолжительность выплат увеличена с года до полутора лет. На помощь могут рассчитывать и безработные граждане.

Айгерим Алтаева наслаждается каждым моментом, проведенным со своими детьми. А их у неё четверо. Многодетная мама не понаслышке знает, как изменения в социальной сфере приносят перемены в повседневную жизнь обычных семей.

«Раньше, например, когда только до года получали пособия, из-за безвыходной ситуации отдавали детей в садик. Прямо с года, потому что нужно было уже работать, деньги зарабатывать. Сейчас время такое», — говорит Айгерим Алтаева жительница г. Шымкента.

Продление срока выплат дало дополнительные финансовые ресурсы и время для ухода за малышом, говорит Айгерим. По поручению Главы государства были внесены изменения в социальную политику. Это привело к значительному увеличению средств, направляемых на поддержку семей.

«По итогам 9 месяцев 2023 года мы выплатили порядка 13,7 миллиардов тенге. А в прошлом году примерно 8,8 млрд тенге. Хотя количество женщин там больше было, но мы повысили срок», — говорит Досбол Тиллабеков, директор филиала госфонда по социальному страхованию.

Эти средства из госфонда получили работающие граждане. Ежемесячная соцвыплата в связи с уходом за ребёнком назначается с даты рождения. Размер – 40% от среднемесячного дохода за последние два года. На поддержку могут рассчитывать и безработные. Для них есть установленные суммы выплат.

«Сейчас порядок подачи заявления намного упростили. Ранее, если они только через ЦОН обращались к нам, сейчас обращаются через многие приложения. Есть у нас приложения почти во всех банках второго уровня. Сидя дома можно отправлять заявки на получение социальной выплаты», — говорит Досбол Тиллабеков, директор филиала госфонда по социальному страхованию.

Родительство – это огромный труд. От отца и матери зависит благополучие не только отдельной семьи, но и то, какой будет страна, считает председатель Совета женщин Баян Жандосова. Она уверена, система, выстроенная в интересах семей – должна быть в приоритете.

«Ребенок – это же счастье семьи, поэтому я считаю, полтора года – это очень важно. Ребёнок растет, и в то же время он с мамой ребёнок. И мама может привить ребёнку навыки», — говорит Баян Жандосова, председатель регионального филиала республиканского совета женщин.

В стране подписали законодательные поправки для запуска с 1 января проекта «Нацфонд – детям». Внедрена Цифровая карта семьи, в силу вступил Социальный Кодекс. Улучшение социальной сферы положительно сказывается на демографической ситуации, говорят эксперты. К примеру, в Шымкенте с начала года на свет появились больше 26-ти тысяч малышей.