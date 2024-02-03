Деньги из Нацфонда поступили на счета детей

Проект «Нацфонд – детям» призван стимулировать внутреннее развитие Казахстана через вложения в образование и жилищное строительство для молодого поколения.

Несовершеннолетние казахстанцы получили первые выплаты по программе «Нацфонд — детям».

В стране заработала программа «Нацфонд – детям». Всем гражданам Казахстана, которым еще не исполнилось 18 лет, поступили на специальные счета первые сбережения – чуть больше ста долларов. В ЕНПФ говорят, что деньги получили почти 7 миллионов человек.

Делиться доходами страны в прошлом году поручил президент. Закон был подписан и уже первая сумма отображается на специальных счетах. Поступать деньги будут один раз в год.

Председатель коллегии матерей Аль-Фарабийского района Шымкента Турсунай Барлыбаева рада за своих внуков и правнуков. Говорит, накопленную сумму дети — участники программы, смогут использовать на жилье или образование по достижении ими совершеннолетия.

Турсынай Барлыбаева, председатель коллегии матерей Ал-Фарабийского района г. Шымкента: «Я так рада этому событию. Наша давняя мечта осуществилась. Раньше мы с завистью смотрели на арабское государство, которое перечисляло на счета детей деньги. Теперь это происходит у нас, в Казахстане. Слава Аллаху. Я поздравляю народ и страну с этой знаменательной датой, которая уже вошла в историю. Спасибо государству за поддержку, пусть наша страна процветает. Мира и благополучия всем!»