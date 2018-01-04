Что получат женщины, родившие в 2018 году? С 1 января изменились размеры детских пособий: как единовременной выплаты за рождение ребенка, так и пособия по уходу за малышом до года. На портале egov.kz подробно расписан весь алгоритм выплат и суммы, которые причитаются мамам.

Или папам, если они решать уйти в декрет вместо матери ребенка.

Итак, пособие на рождение ребенка выплачивается всем родившим женщинам: как работающим, так и не работающим, из республиканского бюджета. Размер пособия определяется кратно МРП (2405 тенге) и составляет:

на первого, второго, третьего ребенка – 38 месячных расчетных показателей (МРП) — с 1 января 2018 года это 91390 тенге;

на четвертого и более ребенка – 63 МРП — это 151515 тенге.

За выплатой пособия необходимо обратиться в Государственную корпорацию «Правительство для граждан» по месту жительства. Пособие за рождение ребенка выплачивается единоразово. Сроки обращения за назначением пособия на рождение не могут превышать 12 месяцев со дня рождения ребенка.

В Государственную корпорацию нужно предоставить: заявление для назначения пособия на рождение, документ, удостоверяющий личность заявителя; а также для оралманов – удостоверение оралмана, свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка либо запись (записи) акта (актов) о рождении.

В случае установления опеки (попечительства) над ребенком или усыновления (удочерения) – документ, подтверждающий установление опеки (попечительства) над ребенком или усыновления (удочерения). В случае расхождения данных услугополучателя с данными в свидетельстве о рождении ребенка – свидетельство о заключении (расторжении) брака;

Если заявление и документы подает третье лицо, необходимо предоставить доверенность.

Пособие на рождение ребенка и (или) пособия по уходу за ребенком по достижению им возраста 1 года (для неработающих лиц) выплачивается лицам, осуществляющим уход за ребенком и не являющимся участниками системы обязательного социального страхования; лицам, осуществляющим уход за ребенком, родившимся до 1 января 2018 года, и являющиеся участниками системы обязательного социального страхования.

Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составляет:

на первого ребенка — 5,76 МРП — 13853 тенге;

на второго ребенка — 6,81 МРП — 16378 тенге;

на третьего ребенка — 7,85 МРП — 18879 тенге;

на четвертого и более ребенка — 8,90 МРП — 21405 тенге.

Государственное пособие по уходу за ребенком выплачивается ежемесячно по достижении ребенка возраста 1 года. Сроки обращения за назначением пособия по уходу не могут превышать 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Если же вы решитесь выйти из декретного отпуска раньше чем через год — не стоит опасаться за выплаты, выход на работу не является причиной для прекращения выплат.