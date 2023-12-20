Кентауский ТЭЦ работает в стабильном режиме

Об этом заявили в пресс-службе города Кентау, передает OTYRAR.

Кентауский ТЭЦ №5 работает в штатном режиме, сказано в официальном ответе на вопрос корреспондента нашей редакции.

Температура подачи + 57°, температура обратки + 41°. Восстановлены все электро-тепловые сети. Организовано круглосуточное дежурство.

«Рассматривается вопрос подключения резервных котельных школ и детских садов.

Из-за резкого похолодания и снижения температуры в тепловых трубах произошел сбой внутри города, что привело к ажиотажу среди жителей. Благодаря экстренному реагированию специальной бригады были восстановлены трубы. В настоящее время в целях полного теплоснабжения жителей города работа ведется в штатном режиме»,-говорится в официальном сообщении.

Сейчас аким города Кентау Жандос Тасов и первый заместитель акима Туркестанской области Зулпыхар Жолдасов и встречаются с жителями и проводят разъяснительную работу.

Напомним, 13 декабря подул ураганный ветер, после чего в городе отключилось электричество. В результате 4 котла вышли из строя, а температура теплосети упала с 60 до 27 градусов. Затем в некоторых местах от сильного ветра порывами до 40 м/с и выше система отопления 6 раз останавливалась.

Последний раз капитальный ремонт в теплоцентрале делали 10 лет назад. В этом году за счет спонсоров отремонтировано 4 котельных. Еще два котла будут полностью обновлены.

Предприятие ТЭЦ №5 ГКП «Кентау сервис» создано в 1934 году. Оборудования были установлены в 1952 году. Протяженность тепловых труб составляет 169 километров. В городе Кентау ТЭЦ №5 обеспечивает теплом более 14 000 абонентов. Из них около 350 многоэтажных домов, более 100 бюджетных учреждений, 401 коммерческий объект и более 2 тысяч домов частного сектора.