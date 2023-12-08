Сервис по доставке готовых документов функционирует в Шымкентских ЦОНах

Филиал «Правительство для граждан» напоминает, что шымкентцы могут воспользоваться сервисом по доставке готовых документов по нужному адресу.

Так, с момента запуска около 700 клиентов получили свои документы без повторного посещения ЦОНа. К слову, на данный момент по доставке документов доступны 150 госуслуг. Среди них — государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество, акты на земельные участки, апостилирование документов об образовании, выдача архивных справок, дубликатов военных билетов и другие.

«Услуга по доставке готовых документов предоставляется физическим лицам. Для начала клиент должен подать заявку на изготовление документов в ЦОНе. Когда они будут готовы, он получит SMS-уведомление со ссылкой на анкету. Далее нужно будет ввести ИИН, адрес доставки и произвести оплату», — рассказала Алтынай Татаева, Pr-менеджер филиала «Правительства для граждан» по городу Шымкент.

Отметим, что доставка водительских прав, удостоверений личности, паспортов недоступна.