Убийство 28-летнего парня: убийцей оказался отец погибшего

Тело 28-летнего жителя Шымкента нашли в одной из квартир города. В полиции рассказали, что подозреваемого задержали, им оказался родной отец погибшего.

В этом многоквартирном доме произошла трагедия. Жуткую картину обнаружила в квартире жительница Шымкента. На полу одной из комнат лежал без движения ее 28-летний сын, а вокруг было всё в крови. Женщина тут же вызвала полицию.

Прибывшие на место судмедэксперты обнаружили на теле молодого человека колотые раны. Кто мог так жестоко расправится с парнем, соседи недоумевают. Говорят, погибший был дружелюбным.

«Все разное говорят, некоторые, что он повесился. Но мы не знаем точно», — говорит соседка.

«Мы с ним разговаривали, он был хороший парень», — рассказала соседка.

Подозреваемого в убийстве задержали, им оказался родной отец погибшего. После случившегося он подался в бега. Что послужило для этого поводом — страх от увиденного или нежелание попасть за решетку, предстоит выяснить следствию.

«По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье «убийство». Проводятся следственные мероприятия», — говорит Данияр Плалов, начальник управления полиции Каратауского района .

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. По данным полиции, он находился на учете в связи с психическим заболеванием.