Заложников азартных игр становится больше в Шымкенте, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

За этот год в реабилитационный центр обратились почти 300 человек. Эти цифры, говорят о том, что лудомания становится социальной проблемой, отмечают специалисты. И чаще всего она тянет за собой более серьёзные последствия.

В этом реабилитационном центре обычно не упоминают имена и фамилии, но откровенно обсуждают свои страхи и депрессию. Люди, оказавшиеся здесь, мечтают навсегда избавиться от мысли о ставках.

«В нашей жизни есть 8 ключевых сфер – это социальная жизнь, окружение, физическое здоровье, яркость жизни, духовное развитие, обучение, карьера и финансы. Когда в твоей жизни появилась игра, она стала влиять на все сферы», — говорит врач.

Заложником игры в покер Кайрат стал 20 лет назад. В надежде сорвать куш — рисковал по-крупному. Занимал деньги у знакомых, брал кредиты. В итоге потерял контроль над своей жизнью. Чтобы не думать о проблемах нашел выход «на дне стакана», стал злоупотреблять алкоголем.

«Мы идём на то, чтобы занимать у людей, когда занимаем, потом бывает время, уже не можем возвратить, потому что игра – она затягивает. Всевозможные кредиты, всевозможные долги. Большая сумма, где-то около 150 тысяч долларов», — говорит Кайрат.

Пять месяцев Кайрат жил в центре по строгому расписанию: никакого контакта с внешним миром, запрет на телефон и интернет. Специалисты помогли понять, почему он пришёл в игру. Мужчина надеется, что ему удалось справиться. Для большинства — это самое сложное. Тем более, что игромания приобретает массовый характер.

«За 5 лет, как я вот начал работать, в течение года обращались до 20 человек. В том году к нам обращалось в пределах 150 человек. В текущем году, подводя итоги, количество обращений составило 300. Люди начинают понимать, что это проблема», — говорит Артур Котенко, руководитель реабилитационного центра.

По словам психологов, втягивание в азартные игры происходит быстро. А вот оказаться вне игры уже сложнее. У многих на это уходят годы, а для кого-то это уже необратимый процесс.

Не поддаться азарту становится всё сложнее. В Шымкенте в этом году пресекли незаконную деятельность 12 игровых точек. 9 дел направлены в суд, остальные сейчас расследуют. Один крупный игорный бизнес «процветал» через популярную социальную сеть. 28-летний житель купил у незнакомцев аккаунты и банковскую карту, куда и поступали деньги. Общий оборот только за один месяц составлял 15 миллионов тенге.