5 строительных компаний лишили лицензии в Шымкенте, передает OTYRAR со ссылкой на 24КZ.

Все они должны были возводить социальные объекты, включая жильё и спортивную школу. По словам чиновников, компании с работой не справились. После судебных разбирательств, их добавили в чёрный список. 2 года они не смогут участвовать в госзакупках. Ещё одна головная боль специалистов – объекты, которые сдали в эксплуатацию.

В этой школе ещё не успел выветриться запах краски после капитального ремонта, но специалисты снова обследуют здание на наличие проблем. Возникли претензии к качеству строительных работ.

«В школе поменяли пол, двери, окна, крышу. Обшили сайдингом. Не могу сказать, что осталась довольна на 100%. Есть недочёты», — говорит Найла Ширтаева, директор школы №66.

На ремонт здания из бюджета выделили 1 миллиард 235 миллионов тенге. Но благИе намЕрения в итоге обернулись спором. Сейчас подрядчик обещает всё исправить.

«Мы сейчас исправляем недостатки. Нет никаких сложностей. В проектно-сметной документации были недочеты, мы это сами исправили. В некоторых местах полностью стены восстановили, усиление сделали», — говорит Абзал Султанбеков, заместитель руководителя подрядной организации.

Куда сложнее с недобросовестными подрядчиками, говорят в управлении строительства. Часто именно из-за них переносятся сроки ввода объектов на месяцы и даже годы, а это порой большие проблемы. Чего стоит не достроить, уже знает ряд компаний.

«Были поданы исковые требования о признании недобросовестными поставщиками. Это компании по строительству жилых домов, компании по строительству инженерных сетей, и одна компания у нас производила работы по строительству 12-й спортивной школы. На сегодняшний день 5 компаний признаны недобросовестными. Лишили лицензии», — говорит Олжас Тажибаев, руководитель управления строительства г. Шымкента.

Пока полностью избавить город от «резиновых» строек не получилось. Но власти планируют это сделать. Говорят, нынешний год – точка отсчёта.

«Мы планируем внести информационную систему, которая трезво покажет всю картину от момента планирования до подведения итогов системы госзакупок. Непосредственно мы будем иметь на выходе уже добросовестных подрядчиков, которые в последующем опять через технических надзор и другие наши службы будут мониторить сроки исполнения», — говорит Айдын Каримов, заместитель акима г. Шымкента.

Благодаря техническому решению появится прозрачность на всех этапах сдачи проекта, уверены специалисты. Это, по их мнению, должно существенно улучшить качество и сроки выполнения работ.