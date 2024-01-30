Бил ремнем и вырывал волосы падчерице под предлогом воспитания — очевидцы

Видео жестокого обращения с детьми шокировало казахстанцев.

На кадрах: полуголый мужчина размахивает ремнем и на повышенных тонах, с матами кричит на детей за неубранную комнату. Так жестоко воспитывали детей в шымкентской семье, передает OTYRAR.

Очевидцы уверяют, что отчим на систематической основе избивал падчерицу, и даже вырывал ей волосы. По данным общественного фонда НеМолчи KZ, в 2017 году бабушка девочки уже подавала заявление в полицию. Но ситуация, по словам родственникам, не изменилась. Мать девочки тоже подвергалась побоям, заявили в фонде. На жестокие кадры воспитания отреагировала уполномоченный по правам ребенка Шымкента.

Жаннета Жазыкбаева, уполномоченный по правам ребенка г. Шымкента:

«Конечно, очень жаль, если факты подтвердятся, а это было в раннем детстве. В свое время правоохранительные органы не по той статье видимо приняли решение. -А это систематически ее избивали получается, да?

-Ну это уже докажут правоохранительные органы, со слов девочки не совсем систематически. Это скорее всего наверное в период агрессии вот этого отчима».

Шокирующее видео прокомментировали в департаменте полиции Шымкента. По данным пресс-службы ведомства, указанный на видеозаписи факт имел место в апреле прошлого года. Тогда в отношении отчима был составлен административный протокол. Решением суда производство прекращено за примирением сторон. Через пол года пострадавшая вновь обратилась в полицию. Дело сейчас рассматривают в суде.

Пресс-служба ДП г. Шымкента:

«21 декабря 2023 года несовершеннолетняя обратилась к инспектору ювенальной полиции с жалобой на родителей, после чего помещена в центр адаптации. В специализированный суд направлены материалы для лишения матери родительских прав»

По данным правоохранителей, семья как год находится на особом контроле в полиции, проводится постоянная профилактическая работа. Сейчас мать девочки находится в кризисном центре, где ей оказывается психологическая и юридическая помощь.