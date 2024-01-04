Ботулизмом заразились двое жителей Туркестанской области

В Туркестанской области 2 человека заразились ботулизмом: один в реанимации в тяжелом состоянии, передает OTYRAR.

Как выяснилось, они употребляли консервированные огурцы, приготовленные в домашних условиях.

В результате у обоих граждан наблюдались клинические проявления, характерные для ботулизма, такие как беспокойство, рвота, головокружение, неспособность глотать.

34-летний житель Созакского района госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы в тяжелом состоянии.

39-летний житель Ордабасинского района получает лечение в районной больнице. Состояние стабильное.

По данному факту сотрудниками управления санитарно-эпидемиологического контроля на основании оперативного сообщения, поступившего со стороны лечебных учреждений, проведены санитарно-противоэпидемические мероприятия в очагах заболевания и проведена регистрация граждан, контактировавших с больными.