Что не так с посмертным донорством в Казахстане

Повторить вслух, чтобы поверить: скоро будет всё можно: гулять, есть, и не жить как обычные молодые люди.

В шесть лет у Ислома Султаниязова поставили выявили аномалию развития почек. С каждым годом состояние ухудшалось и тогда пациенту потребовался гемодиализ — аппарат для внепочечного очищения крови. Второй шанс на жизнь парню подарила его 45 — летняя мама. Она стала донором почки. Первая в этом году трансплантация в Областной клинической больнице прошла успешно, жизнь донора и 23-летнего реципиента вне опасности.

Айгуза Расулметова, донор почки:

«С 2010 года мой сын принимал гемодиализ, был прикован к постеле, у него было очень высокое давление. Я сразу согласилась стать донором почки для сына к операции готовилась долго, когда все анализы были в норме нам провели трансплантацию в рамках ОСМС. Сейчас у нас все хорошо, у сына нормализовалось давление. Спасибо всем врачам».

Сегодня в листе ожидания на трансплантацию органов стоят 4 тысячи казахстанцев, в их числе 90 детей. Большинство операций проводятся благодаря живым донорам, как правило это — ближайшие родственники. В то время как в развитых странах, напротив, основная часть органов изымается после смерти человека. В своем обращении председатель правления фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев ,высказался, что в Казахстане необходимо поменять закон о трупном донорстве. Лучшим решением будет изымание органов умерших граждан без согласия их родственников.

Председатель правления фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев:

«Врачи говорят, что не нужны никакие деньги фонда, нужно менять закон с тем, чтобы в нашей стране снова заработало трупное донорство. Мы провели соответствующую конференцию. Совместно с Минздравом мы в этой конференции участвовали – с тем, чтобы все-таки подвигнуть и правительство, и общественность к изменению закона о трансплантации, о трупном донорстве».

Трансплантологи предложенный законопроект поддерживают, говорят что трупное донорство позволит спасти тысячи жизней.

Вячеслав Ревович,заведующий нефрологическим центром областной клинической больницы:

«Исполнение данного закона позволит многим пациентам обрести новую жизнь, выйти из листа ожидания.Сам закон в развитых странах вполне используется, если взять к примеру Белоруссию, Иран и этот закон презумпция согласия используется и если посмотреть мировую практику количество проведенных трансплантаций у них в разы больше нахождение пациентов в листе ожидания составляет не более 6-и месяцев и качество жизни у людей улучшается».

Последней инстанцией, принимающей решение по трансплантации органов погибшего, остаются его ближайшие родственники, а с ведением нового закона некоторые граждане переживают, о том, что это поспособствует коррупции и органы начнут продавать.

Вячеслав Ревович, заведующий нефрологическим центром областной клинической больницы:

«Создаются специальные группы при поступлении пациента в коме и если медицинскими документациями и показаниями зафиксирована смерть мозга, то после этого предпринимаются меры в каждой больнице имеется свой координатор,и только после лабораторных подтверждений органы будут изыматься».

Главное преимущество родственной трансплантации – время. Пациенту не нужно вставать в лист ожидания и надеется на чудо, однако по мнению специалистов, благородный поступок несет в себе долю риска для пожертвовавшего свой орган.

Жанболат Дильдабеков, руководитель областной клинической больницы:

«В первую очередь при изъятии одной почки или части печени, он подвергается риску.То есть мы свое здоровое население, здоровых граждан не имеем право подвергать риску.Также недостатком родственной трансплантации является то, что люди нуждающиеся в пересадке непарных органов, как сердце, поджелудочная железа в таких случаях родственной трансплантации нет».

Сегодня, не выходя из дома, любой гражданин Казахстана через E-Gov может дать согласие ил отказ на изъятие органов или тканей, в впоследствии менять своё решение можно неограниченное количество раз.

«Это такой вопрос очень тонкий и нужно подходить весьма осторожно.Мне кажется, что с согласия все-таки родственников».

«Я за, можно столько людей спасти , от одного человека можно взять сердце, почки, роговицу и много чего , да я бы стал донором».

«Я считаю, что покойнику все равно, если органы пойдут на пользу , то ради Бога, если у меня изымут, то я не буду против».

Органы донора после его смерти могут спасти до восьми человек. Пересадить можно почки, печень, поджелудочную железУ, сердце и даже легкие — главное, чтобы была тканевая и групповая совместимость.