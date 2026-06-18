Рынки под лупой: конец «переведите на номер»?

На рынках всё чаще звучит привычная казахстанцам фраза: переведите на номер. Но минторговли планируют бороться с мобильными переводами и предупреждают о жестких наказаниях. Там напоминают, такие переводы незаконны, принимать оплату продавцы имеют право только на спецсчет.

Казахстанским рынкам напоминают, что торговля должна быть не только бойкой, но и законной. Министерство торговли и интеграции намерено усилить контроль за соблюдением правил на базарах страны.

Нарушения уже выявлены более чем на 60 рынках. Среди них несоблюдение санитарных требований, а также привычка некоторых продавцов принимать оплату через мобильные переводы вместо законных способов расчёта.

«Где больше всего рынков, там и нарушают. Это Алматы, Алматинская область, Шымкент. В этих регионах мы фиксируем нарушения чаще всего, реакция у всех одна есть нарушения за нарушениями последуют санкции. По тем случаям, которые выявили, были выданы предписания и предупреждения», — Арман Шаккалиев, министр торговли и интеграции.

Для многих покупателей просьба продавца «сделайте перевод на номер» давно стала привычной частью похода на рынок. Иногда у торговцев есть и QR-код, но чаще всего покупателю просто диктуют номер телефона.

«Налички вообще нет, обычно перевод», — говорит жительница Шымкента.

«Переводами только принимают», — говорит жительница города.

Эксперты говорят, формально запрет на использование личных банковских карт для предпринимательской деятельности действует уже давно. Бизнес обязан принимать оплату через кассовые аппараты, терминалы или QR-платежи, фиксируя выручку официально. Но только недавно переводы на личные счета стали отслеживать.

И специалисты с сожалением отмечают, что такая борьба с переводами породила новый антитренд.

«Становится очень популярным вопрос, как будете оплачивать наличными, либо картой, и если идет оплата наличными, всегда идет скидка. Причем скидка бывает довольно серьезная, дисконт составляет, у меня совсем недавно обратил внимание, антирекорд 17%. На 17% отличалась разница между оплатой наличными и на 17% выше если бы оплатил картой», — Айдар Масатбаев, налоговый эксперт.

Налоговые органы уже анализируют данные по мобильным переводам. В минфине выявили около 115 тысяч человек, превысивших установленные лимиты по переводам. Всем им направлены уведомления. Они должны будут доказать происхождение денег, либо оплатить с них налог.