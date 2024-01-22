Хотелось бы без потрясений

Год едва начался, и прямо с 1 января произошли землетрясения. В этом году началось с Японии.

Агентство Киодо сообщило, что до 215 выросло число погибших во время землетрясений 1 января в районе полуострова Ното в японской префектуре Исикава. Плюс к этому 567 травмированных человек, еще с 37 людьми не удается установить связь для подтверждения, что они в безопасности. И это происходит в супердисциплинированной Японии. Случись подобное у нас (упаси, Боже), я даже не представляю, каким был бы итог… Какие у нас дисциплина и качество строительства, вы сами знаете.

Магнитуда этого землетрясения составила 7,6. Была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны – с севера до юга, а затем впервые с 2011 года – угроза большого цунами. В ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра. В итоге более 1 370 домов оказались частично или полностью разрушены.

У нас в Шымкенте 11 января 2024 года в 15 часов 20 минут 32 секунды зарегистрировано землетрясение. Многие его ощутили. И, как всегда, слегка запаниковали. По данным ДЧС города, «эпицентр землетрясения был расположен в 856 км на юго-западе от Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения – 13,6. Магнитуда MPV – 6,4. Координаты эпицентра – 37,01 с.ш. 70,92 в.д. Глубина – 180 км. Сведения об ощутимости (по шкале MSK-64): Шымкент, Жамбыл – 2 балла».

Какой-то «умник» предсказал Алматы разрушительное землетрясение на 15 января. Что называется, посеял панику…

Приближается весьма скорбная дата – годовщина землетрясения в Турции, случившегося 6 февраля 2023 года.

Напомню, 6 февраля 2023 года с интервалом в девять часов на юго-востоке Турции и в Сирии произошли два мощных землетрясения. В районе Шехиткамиль в Газиантепе и районе Экинёзю в Кахраманмараше. Магнитуда землетрясений составила 7,8 и 7,5 соответственно.

Несколько тысяч повторных толчков было зарегистрировано уже после землетрясений. В результате катастрофы в Турции погибли свыше 50 500 человек, а в Сирии – 8 476 человек, еще десятки тысяч пострадали. В Турции были объявлены чрезвычайное положение и семидневный траур.

Насколько я помню, в начале года нас обязательно трясет. Привыкнуть к этому невозможно. Сразу попадаешь в ступор, панику. Но это непозволительная роскошь для нас. Нам так нельзя! Нам надо действовать, спасать своих близких.

Как? Ну, на этот счет есть немало советов, рекомендаций. Их надо всей семьей обговаривать, обсуждать свои действия здесь, «на берегу», пока не началось.

Давайте вспомним основные правила наших действий при землетрясении. Эти правила разработаны специалистами ДЧС РК. Их мы уже не раз давали. И все же. Итак.

1. Не паниковать! Соберитесь! Вам нужен здравый рассудок для собственного спасения и спасения близких. Толчки длятся «всего» несколько секунд, обычно до 20. Да, несколько ужасно длинных секунд. Сильные толчки – чуть больше минуты.

2. Если вы живете в малоэтажке, выбегайте на улицу. Если в высотном доме, то бежать нет смысла и просто опасно, особенно неразумно пользоваться лифтом. Входную дверь лучше распахнуть, чтобы ее не заклинило.

3. Отойдите подальше от окон и внешних стен дома. Лучше всего встаньте во внутренний угол комнаты. Еще лучше – лягте в ванную, прикрыв голову одеялом или курткой. Это станет для вас спасительной капсулой.

4. Держитесь подальше от полок с тяжелыми предметами.



5. Рекомендация – залезть под стол или кровать – устарела. Анализ последствий крупных землетрясений в Армении и Италии говорит о том, что так можно быть раздавленным.

Американский спасатель, признанный эксперт ООН по спасению человеческих жизней Дуглас Копп утверждает, что сегодня существует единственная реальная возможность выжить при сильном землетрясении: спастись в так называемом «треугольнике жизни».

Что это такое?



Когда рушится здание, то верхние перекрытия падают на мебель или другие большие предметы. Вокруг этих предметов за счет сопротивления сжатию образуется свободное пространство или небольшое отверстие, которое и называется «треугольником жизни». Именно это пространство и нужно использовать в случае землетрясения. Такие буферные зоны спасают человека от раздавливания. Наши спасатели, работавшие в Турции, заметили, что самое безопасное место в квартире во время землетрясения возле холодильника.

6. Как только толчки прекратятся, покиньте здание.

7. Возьмите с собой «тревожный чемоданчик», в котором заранее должны находиться копии ваших основных документов или флешка с их сканами. В этом же чемоданчике (сумке) должны лежать необходимые лекарства, а также бутылка воды, фонарик, что-то из еды, например, сухари, наличные деньги.

8. Перед выходом постарайтесь отключить воду, газ, электричество.

9. Не забудьте про детей, стариков и инвалидов. Им без вашей помощи не обойтись.

10. Заранее договоритесь с родными о месте вашей встречи на непредвидменный случай.

11. На улице держитесь подальше от зданий, высоких деревьев, линий электропередачи.

12. Будьте готовы к повторным толчкам – афтершокам.

Что делать, если землетрясение застало вас на улице? Надо оставаться на месте! Оглянитесь. Оцените окружающую обстановку, не «прилетит» ли что на вашу голову?

Власти города будут действовать во время землетрясения, на этот случай ими, еще прежней командой, разработаны соответствующие мероприятия. Будут звучать сирены, работать SMS-оповещение. Даже если отключится электричество и пропадет связь, то оповещение будет проводиться сиренно-звуковыми устройствами, работающими автономно.

В случае ЧС создадут оперативный штаб, который будет координировать работу по ликвидации последствий землетрясения и других чрезвычайных ситуаций. На базе городских школ будут созданы 123 сборно-эвакуационных пункта, данные о которых внесены в приложение 2ГИС.

Главное, не паниковать!

Фарида Шарафутдинова