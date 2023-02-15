Треугольник жизни: как спастись при землетрясении

Жуткие кадры, когда на глазах очевидцев многоэтажки складывались как карточные домики. Только что стоял дом с жильцами внутри – и вдруг нет его…

Десятки тысяч погибших, сотни тысяч пусть раненых, но все же спасенных. Мир скорбит. Очевидцы и журналисты фиксируют факты чудесного спасения, вызволения живых из-под обломков зданий. И плачут, сообщая о трагической гибели людей, в том числе наших соотечественников… Эксперты анализируют причины, почему одни дома выстояли под напором стихии, а другие рядом стоящие нет…

И наш город расположен в сейсмоопасной зоне. И нам, шымкентцам, есть смысл вспомнить, как надо себя вести при землетрясении. Давайте освежим советы и рекомендации специалистов ДЧС.

Не паниковать! Соберитесь. Вам нужен здравый рассудок для собственного спасения и спасения близких. Толчки длятся «всего» несколько секунд, обычно до 20. Да, несколько ужасно длинных секунд. Сильные толчки – чуть больше минуты. Если вы живете в малоэтажке, выбегайте на улицу. Если в высотном доме, то бежать нет смысла и просто опасно, особенно неразумно пользоваться лифтом. Отойдите подальше от окон и внешних стен дома. Лучше всего встаньте во внутренний угол комнаты. Еще лучше – лягте в ванную, прикрыв голову одеялом или курткой. Это станет для вас спасительной капсулой. Держитесь подальше от полок с тяжелыми предметами. Рекомендация – залезть под стол или кровать – устарела. Анализ последствий крупных землетрясений в Армении и Италии говорит о том, что так можно быть раздавленным. Американский спасатель, признанный эксперт ООН по спасению человеческих жизней Дуглас Копп утверждает, что сегодня существует единственная реальная возможность выжить при сильном землетрясении: спастись в так называемом «треугольнике жизни». Что это такое? Когда рушится здание, то верхние перекрытия падают на мебель или другие большие предметы. Вокруг этих предметов за счет сопротивления сжатию образуется свободное пространство или небольшое отверстие, которое и называется «треугольником жизни». Именно это пространство и нужно использовать в случае землетрясения. Такие буферные зоны спасают человека от раздавливания. Наши спасатели, работающие сейчас в Турции, заметили, что самое безопасное место в квартире во время землетрясения возле холодильника. Как только толчки прекратятся, покиньте здание. Возьмите с собой «тревожный чемоданчик», в котором заранее должны находиться копии ваших основных документов или флешка с их сканами. В этом же чемоданчике (сумке) должны лежать самые необходимые лекарства, а также бутылка воды, фонарик, что-то из еды, например, сухари, наличные деньги. Перед выходом постарайтесь отключить воду, газ, электричество. Входную дверь лучше распахнуть, чтобы ее не заклинило. Не забудьте про детей, стариков и инвалидов. Им без вашей помощи не обойтись. Заранее договоритесь с родными о месте вашей встречи на всякий непредвиденный случай. На улице держитесь подальше от зданий, высоких деревьев, линий электропередачи. Будьте готовы к повторным толчкам – афтершокам. Эти советы для тех, кого землетрясение застало дома. А как быть, если начало трясти, когда вы находитесь на улице? Ответ один: оставайтесь на месте! Только хорошенько оглянитесь. Безопаснее стоять на открытой площадке, подальше от зданий (чтобы вам оттуда ничего не прилетело на голову), отойдите от канализационных люков, заправок, линий электропередачи, газовых труб, больших деревьев, рекламных щитов.

Если вы в момент землетрясения едете в автомобиле, то сверните в безопасное место, где вы не блокируете дорогу для аварийно-спасательных служб. Остановите машину и оставайтесь внутри. Слушайте автомобильное радио, чтобы узнать инструкции от сотрудников службы экстренной помощи.

Служба ВВС в эти дни процитировала американских сейсмологов, которые придумали легко запоминающийся девиз: «Залегайте, укрывайтесь и держитесь». А как быть, если в момент землетрясения вы, скажем, находитесь дома или на работе, а ваши дети – в школе или детском саду? Что делать в такой ситуации, ведь все ваши мысли о том, что с детьми?!

Опять же совет – не паниковать! В Шымкенте учащиеся школ и воспитанники детских садов эвакуируются в сборно-эвакуационные пункты. Их не бросят, а будут сопровождать учителя и воспитатели. Фамилии и имена этих ответственных лиц есть в каждом учреждении. Родные смогут найти своих детей в пунктах, обустроенных службами департамента по ЧС и акиматами.

В любом случае никому не дадут потеряться. Будут звучать сирены, работать SMS-оповещение. Сегодня систему оповещения населения города обеспечивают 157 современных сиренно-речевых устройств. Оповещать население будет и патрульно-постовой транспорт департамента полиции, на котором установлены громкоговорители.

Даже если отключится электричество и пропадет связь, то оповещение будет проводиться сиренно-звуковыми устройствами, работающими автономно.

19 мая 2022 года было подписано постановление акима города Шымкента «Об утверждении баз установления и создания территориальных формирований гражданской защиты города Шымкента». В случае ЧС создается оперативный штаб, который будет координировать работу по ликвидации последствий землетрясений и других чрезвычайных ситуаций.

23 мая 2022 года было подписано распоряжение акима города «О создании служб гражданской защиты города Шымкента». Согласно ему на базе городских школ будут созданы 123 сборно-эвакуационных пункта, данные о которых внесены в приложение 2ГИС.

Важно уяснить, что землетрясение может произойти в любой час, в любой день. Не менее важно быть готовым к нему и знать хотя бы минимум рекомендаций, как вести себя во время этого стихийного бедствия.

Фарида Шарафутдинова