Шымкентским школьникам рассказали, как защитить себя при ЧС

Сотрудники городского Департамента по ЧС в преддверии международного дня гражданской обороны провели открытый урок для учеников шымкентских школ.

На площадке возле городского цирка они продемонстрировали спасательную технику и рассказали школьникам о её назначении. В этой же акции приняли участие и артисты шымкентского цирка.

На эту образовательную акцию сотрудники Департамента по ЧС пригласили учеников 6 шымкентских школ. Четыре автомашины спасателей с оборудованием, иллюстрировали надёжность современных методов оказания медицинской и технической помощи при чрезвычайных ситуациях.

«Первого марта отмечается международный день гражданской обороны. Он проходит не только в нашей стране но и во многих странах мира. В этот день люди вспоминают о том, что в борьбе со стихийными бедствиями нужно объединяться. И сегодня мы пригласили учеников шымкентских школ, чтобы рассказать им о том, какие методы применяются у нас для предупреждения и ликвидации последствий природных катаклизмов», — говорит и.о. начальника управления по ЧС Абайского района г. Шымкента Ельдар Паттахов.

Здесь школьники смогли узнать, как действовать и оказывать помощь в случае стихийного бедствия. На их вопросы ответили опытные специалисты многие годы работающие в самых опасных ситуациях, напомнив что беда приходит неожиданно.

«Вы должны всегда быть готовы к чрезвычайным ситуациям и должны знать как действовать при стихийных бедствиях, возможно это спасёт вам жизнь. Недавнее землетрясение в Турции ещё раз об этом напомнило. Оно произошло в 2 часа ночи и унесло много жизней. Наша область. Жамбылская и Алматинская так же находятся в сейсмоопасной зоне и поэтому мы все должны знать как действовать во время масштабного стихийного бедствия», — напомнили школьникам сотрудники шымкентского филиала общества Красного Полумесяца.

Как признаются школьники, этот внеклассный урок был не только интересным, но и очень полезным. И возможно полученная сегодня информация может стать для них решающей в трудную минуту.

«Сегодня я узнал, что когда вот землетрясением нужно сразу лечь на пол и не двигаться, пока это землетрясение не будет заканчиваться. И после того как оно будет заканчиваться можно медленно двигаться и можно выйти когда оно будет заканчиваться и когда землетрясение заканчивается можно и выйти», — рассказал ученик 10-го класса СШ № 56 Зиятхан Мусаев

Не остались безучастными в этот день и хозяева демонстрационной площадки — артисты городского цирка. Они продемонстрировали детям своё искусство, добавив радостных оттенков.