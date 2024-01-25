Как получить арендное жилье в Шымкенте: что нужно знать

В Шымкенте выдали арендное жилье для работающей молодежи.

В этом году по государственной программе 888 человек получили крышу над головой. Претендовали на временное жилье кандидаты до 35 лет, официально трудоустроенные, не имеющие жилья в праве собственности последние 5 лет, передает OTYRAR.

Этого дня Улжалгас Ералханова ждала долго. Сегодня мать-одиночка получила заветные ключи от квартиры. 32-летняя жительница Шымкента стала обладательницей арендного жилья. Заселиться в двухкомнатную квартиру женщина с двумя детьми планирует на днях.

Улжалгас Ералханова, жительница г. Шымкента:

«Я очень рада получить эту квартиру. Во-первых, я этого не ожидала. Я не думала, что получу двухкомнатную квартиру, зарегистрировавшись на сайте Kezekte.kz и приняв участие в действующей молодежной программе. Скоро будем отмечать новоселье».

В этом году арендное жилье по государственной программе в Шымкенте получили 888 человек. По итогам конкурса, обладателями однокомнатной квартиры стали 298 очередников, двухкомнатной — 298, остальные получили трехкомнатную квартиру. Плата за арендную квартиру составляет от 10 до 23 тысяч тенге.

Жулдызай Ордабаева, руководитель отдела учета и распределения жилья управления жилья г. Шымкента:

«Квартиры получили жители Шымкента из категории «работающая молодежь» до 35 лет. Чтобы получить квартиру требуется прописка в городе в течении трех лет, также нельзя иметь в собственности жилье в течение последних 5 лет. Одним из основных критериев также является заработная плата в размере 40 тысяч тенге».

С этого года срок проживания в арендном жилье по молодежной программе сокращен с пяти до трех лет. С две тысячи девятнадцатого года более двух тысяч шымкентцев получили ключи от временного жилья. Проект реализуется в крупных городах страны — Астане, Алматы и Шымкенте.