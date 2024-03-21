21 и 22 марта общественный транспорт в Шымкенте будет работать бесплатно

В честь праздника Наурыз мейрамы в Шымкенте 21 и 22 марта проезд в общественном транспорте по всем направлениям будет бесплатным.

Об этом сообщили в городском акимате. Этой возможностью могут воспользоваться все пассажиры независимо от возраста. В администрации утверждают, что перевозчики не стали возражать и согласились два дня поработать пусть и в ущерб, но для души. Сообщается, что это никак не скажется на расписании маршрутов. Все автобусы будут курсировать в штатном режиме.

Самат Нуржанов, главный специалист отдела управления ПТ и АД г. Шымкента:

«В связи с предстоящими праздниками 21-22 марта принято решение о бесплатной перевозке жителей и гостей города на общественном транспорте. Общественные перевозки будут осуществлять в городе более 900 единиц транспорта по семидесяти 77 маршрутам».