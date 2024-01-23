Количество пострадавших при землетрясении в Алматы достигло 44 человек

После 5-бального землетрясения в Алматы за медицинской помощью обратились 44 человека. Трое из них пострадали, выпрыгнув со 2-х и 3-х этажей многоквартирных домов, сообщает OTYRAR со ссылкой на управление здравоохранения города.

«На сегодняшнее утро, начиная с часу ночи, в Алматы за медицинской помощью обратились 44 человека с различными формами травм, легкой и средней степени тяжести, как ушибы головы, защемления, растяжения конечностей. С разными показаниями они доставлены в стационары города, из них 34 взрослых, трое из них госпитализированы, 31 человек отправлены на амбулаторное лечение. Также получили медицинскую помощь 10 детей, пятеро из них госпитализированы, пятеро отправлены на амбулаторное лечение», — говорится в официальном сообщении.

Также отмечается, что служба скорой медпомощи и все многопрофильные стационары, в том числе специализированные стационары, детские стационары, организации родовспоможения перешли на усиленный режим работы.

Также отмечается, что не сработали тревожные сирены. Специалисты рассказали, что звуковые сигналы активизируются только при подземных толчках выше 5 баллов.