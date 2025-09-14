В Шымкенте чудом выжил мужчина, упавший с пятого этажа

За жизнь 26-летнего шымкентца, сорвавшегося с 5 этажа многоэтажки, врачи боролись несколько часов. В первые часы они провели сразу четыре экстренные операции. После чего он несколько суток находился в коме и лишь на пятый день открыл глаза.

«Можно сказать, что я заново родился. Четыре дня пролежал без сознания. Затем ещё пять дней находился в реанимации, после чего меня перевели в палату. Слава Богу, сейчас моё состояние стабильно», — рассказывает пострадавший.

Рахым Мергенбай, врач-нейрохирург: «У пациента была открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, тяжёлые повреждения лобной и теменной костей с их смятием и переломами. Диагностированы переломы верхней челюсти по типу Лефор I, а также двусторонние повреждения орбитального комплекса. Кроме того, пострадали несколько верхних зубов. В связи с этим при поступлении состояние пациента оценивалось как крайне тяжёлое».

Травмы были разной сложности, а потому врачи разных специфик были вынуждены работать вместе, чтобы буквально заново собрать повреждённый организм.

Данияр Оразбаев, врач-травматолог: «Операцию пришлось проводить в экстренном порядке. Она была очень тяжелой из-за сложных переломов. В медицине это называют множественной травмой или множественными переломами. К счастью, вмешательство прошло успешно, и сейчас состояние пациента стабилизировалось».

Сейчас молодой человек идет на поправку. Жизненно важные функции восстановлены, но впереди его ждут новые операции и длительная реабилитация. Главное, что он уже получил свой шанс на жизнь.