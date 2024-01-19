«Крещения Господне»: на реке Кошкарата прошли купания

Истоки реки Кошкараты в ночь с 18 на 19 января традиционно заполонили представители разных национальностей, передает OTYRAR.

В купании «Крещения Господне» уже давно принимают участие не только христиане.

Ныряние в родниковую воду стало ежегодной и даже любимой традицией, которую не пропускают жители южного мегаполиса.

Люди верят, что в эту ночь священная вода приобретает целебные свойства, помогает оздоровиться и очищает от грехов на весь год.

Погода в этом году благоприятная. Шымкент крещенские морозы миновали.

Во избежание чрезвычайных и несчастных случаев на участке спасатели вели контроль за каждым. Для участников проводился предварительный инструктаж.

Спасатели не допускали к купанию людей в состоянии алкогольного опьянения, особенно следили за пожилыми людьми и детьми, призывали родителей быть крайне осторожными.

Благодаря слаженным действиям специалистов, праздничный обряд прошел без происшествий.