На сумму около 105 млн тенге оштрафован СПК «SHYMKENT»

За ущемление прав субъектов бизнеса АО СПК «SHYMKENT» привлечена к административной ответственности и оштрафована на 105 млн. тенге, передает OTYRAR.

Прокуратурой установлено, что СПК при заключении договоров с предпринимателями применяли различные проценты штрафных санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств.

Согласно договору о совместной деятельности с одной из ТОО за нарушения при выполнении строительных работ СПК обязал выплачивать неустойку в размере 0,01%, а за аналогичные нарушения к другому ТОО применены 5%.

Существенная разница и неоднозначное применение различных условий грубо нарушали права предпринимателей.

Специализированный межрайонный суд по административным делам Шымкента согласился с доводами прокуратуры и признав вину СПК в совершении административного правонарушения по ч.3-1 ст.159 КоАП наложил штраф в размере 104,7 млн тенге (злоупотребления субъектами рынка своим доминирующим положением).

Постановление суда не вступило в законную силу.