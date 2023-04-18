В Шымкенте отстаивают права предпринимателей , выданные по проекту «1000 торговых мест»

В Палате предпринимателей Шымкента состоялось очередное заседание Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции, передает OTYRAR.

На Совете рассмотрен вопрос передачи земельных участков предпринимателям в рамках проекта «1000 торговых точек».

Часть решений на сегодняшний день признаются недействительными через суд, по инициативе департамента земельной инспекции.

Проект «1000 торговых точек» начал реализовываться 3 года назад и тогда одной из главных целей заявлялось обеспечение горожан работой и поддержка малого бизнеса. Но как утверждают некоторые предприниматели на сегодняшний день средства на установку точек питания и бутиков потрачены, а бизнес так и не развивается.

Судебный иск Департамента управления земельных ресурсов к владельцам 7 объектов малого бизнеса на признание договоров аренды земельных участков недействительными заморозил работу торговых точек.

«К нам в Департамент поступает много обращений от жителей которые возмущаются что придомовые площадки а так же в скверах и парках установлены бутики. Кроме того несколько раз поступали письма с районных акиматов, то есть на основании возмущения жителей они вынуждены обратиться к нам по вопросу законности установления этих бутиков. И всяких торговых точек. Так же к нам поступило представление об устранении нарушений из прокуратуры города»,— рассказывает руководитель отдела мониторинга земель Департамента управления земельных ресурсов г. Шымкента Дархан Мухамедиев.

Чем могли помешать горожанам коммерческие объекты установленные для оказания им же различных услуг, предприниматели не понимают и считают, что заявления инспирируются недобросовестными конкурентами с молчаливого согласия контролирующих органов.

«У меня проблема следующая. Я как предприниматель занимаюсь разным бизнесом у меня объект социального характера. Мы делаем клининг, то есть убираем разные объекты работают у меня люди из малообеспеченных семей, так они зарабатывают на жизнь. Ещё есть магазин отечественной бытовой химии. Но я сейчас сталкиваюсь с такой проблемой — на меня житель одного дома, напротив которого в 20 метрах находится мой объект пишет заявление. Мой объект абсолютно никому не мешает. Просто этот человек считает, что вся территория до дороги принадлежит ему и пишет всякие заявления желая меня отсюда убрать»,— рассказал предприниматель Саид Нарибаев.

Земельные участки под развитие бизнеса распределяло АО «Социально-предпринимательская корпорация «Шымкент».

Как утверждают специалисты СПК распределялась земля прозрачно через аукцион в соответствии с законом. Сейчас же встал вопрос об изъятии земель через суд пока у семи предпринимателей, что по мнению сотрудников корпорации как минимум не справедливо.

«Эту программу мы начинали в целях поддержки малого бизнеса Все предприниматели получали земельные участки по льготной цене. В рамках этой программы 50 предпринимателей инвестировали в развитие Шымкента 750 миллионов тенге. И каждый из них хочет вернуть вложенные средства. На этих предприятиях работают в том числе и социально незащищённые горожане. Если обратиться к вопросу земли, то следует сказать, что участки которые мы распределяем находятся на балансе городского акимата, а у СПК эти земли только в доверительном управлении. Мы всегда поддерживаем бизнес, но к сожалению некоторые государственные органы ему препятствуют. И поэтому то что бизнесмен вложивший десятки миллионов тенге в бизнес может остаться ни с чем это неправильно», — говорит заместитель председателя правления АО СПК «Шымкент» Ерлан Каттабеков.

Как заявили сотрудники Социально-предпринимательской корпорации права предпринимателей рискующих потерять бизнеса они будут защищать, и уже падали в суд апелляцию на предъявленные иски.