Начать с понедельника

Почему, чтобы что-то изменить в своей жизни, нам обязательно нужна точка отсчета? Чаще всего такой «точкой» мы сами себе назначаем понедельник: с понедельника возьмусь!

В этом смысле сильным конкурентом первого дня недели являлся первый день нового года. Начать с 1 января новую жизнь обещают себе миллионы людей. В этом году новый год и понедельник совпали, и это удвоило решимость многих из нас начать нечто важное. Признайтесь, вы давали себе такое обещание в новогоднюю ночь? Если нет, то вы – в меньшинстве.

О пожеланиях долголетия

Долгой и здоровой жизни мы желаем друг другу не только в день рождения, но и в Новый год. А что для этого нужно? Конечно, чтобы нам улыбнулась фортуна, скажете вы. Но не только. Всяческие специалисты по вопросам долголетия говорят, что долгая здоровая жизнь нередко начинается с полезных привычек. Конечно, важны генетика, климат, социальное благополучие. Но многих долгожителей объединяет то, что они на протяжении жизни выработали полезные привычки. А может, даже получили их «в наследство» от своих предков – бабушек, прабабушек и прадедушек…

Что ж логично – с семьи и начнем. Замечено, что там, где крепкие семейные традиции, где старики живут рядом с внуками и правнуками, включены в их воспитание, очень много долгожителей. У этой медали есть две стороны – и обе хорошие. С одной – пожилые не остаются в одиночестве и находятся под заботливым присмотром молодых. С другой – патриархи семьи чувствуют себя нужными и востребованными, помогая детям. А психологический фактор долгожительства никто не отменял. Разве вы не замечали, что, играя с детьми, мы сами немножко превращаемся в детей, а общаясь с молодежью – внутренне молодеем.

Пожилые люди, живущие рядом (не обязательно вместе) с внимательными молодыми родственниками, обладают более крепким здоровьем. С ними реже происходят несчастные случаи и запущенные болезни. Они реже страдают от одиночества, депрессии, возрастных психических расстройств.

Отсюда вывод: молодежь, желая своим бабушкам и дедушкам крепкого здоровья, вспоминайте о них не только в Новый год и день рождения. Старшие должны ощущать ваше присутствие в своей жизни постоянно. А вы, старшие, по мере сил тоже предлагайте детям свою помощь и участие – это внесет больше позитива и смысла в вашу жизнь.