Компания «PHYTO-APIPHARM» провела яркую акцию с подарками

Одной из участниц акции компании ТОО «PHYTO-APIPHARM» стала жительница Шымкента Татьяна Дубинина. Она отметила, что уже знакома с продукцией бренда «Бальзамы Короткова» и убедилась в её эффективности.

Женщина поддержала проведение таких акций, отметив, что в наше время важно заботиться о здоровье и профилактике.

Татьяна Дубинина, жительница г. Шымкента: «Да, я когда-то пользовалась этой продукцией и хочу сказать, что получала очень хорошие результаты. Я очень рада, что попала на эту акцию и буду с большим удовольствием пользоваться данной продукцией. Спасибо компании, что заботится о нашем здоровье».

Участники акции не только получили подарки, но и узнали о натуральных методах поддержания иммунитета. Специалисты компании рассказали о составе и полезных свойствах продукции, а также представили новинки бренда.

Екатерина Макарова, директор по продажам ТОО «PHYTO-APIPHARM»: «Наша цель – не только предлагать качественную продукцию, но и просвещать людей в вопросах здоровья. Мы рады, что смогли пообщаться с горожанами, услышать их мнение и поделиться полезной информацией».

ТОО «PHYTO-APIPHARM», известное своими «Бальзамами Короткова», успешно сочетает традиционные рецепты с современными технологиями. Продукция бренда основана на растительных экстрактах, меде и пчелиных продуктах, что делает её полезной для укрепления иммунитета, поддержания жизненного тонуса и общего оздоровления.

Продукция компании представлена в Казахстане и более чем в 7 странах. Благодаря активному развитию экспортного направления, всё больше людей по всему миру получают доступ к натуральным и эффективным средствам для поддержания здоровья.

Телефон: +7705 758 3299

Email: callcenter@phyto-apipharm.com

Сайт: www.phyto-apipharm.com