От чего болит и кружится голова

Болит и кружится голова. Все мы воспринимаем эту ситуацию по-разному – от повода для шуток до паники. Самому определить причины головной боли очень сложно, потому что их, без преувеличения, сотня. А головокружение может являться симптомом разных заболеваний. Так что, в случае часто повторяющихся проблем с головой придется идти к врачу. А пока небольшой ликбез по теме.

ПОЧЕМУ БОЛИТ

Головную боль могут вызвать самые разные факторы: стресс, голод, недостаток сна, перемена погоды и даже, казалось бы, такой неожиданный момент, как отказ от кофе. Причин, из-за которых болит голова, множество. Но есть несколько самых распространенных.

Головная боль напряжения

Это наиболее частая форма первичной головной боли. Она появляется на фоне эмоционального стресса, депрессии, тревоги, а также из-за перенапряжения мышц плечевого пояса. При этом головная боль напряжения чаще возникает у молодых и вполне трудоспособных людей. При приступе человек испытывает двусторонние, обычно несильные, давящие и сжимающие, монотонные и тупые боли в голове. Они сопровождаются чувством усталости, нервозностью, нарушением аппетита и сна, снижением работоспособности. Длиться это неприятное состояние может от получаса до нескольких дней.

Самыми частыми сопутствующими жалобами являются боль и скованность в шейном отделе. Головная боль напряжения преследует людей, вынужденных длительно находиться в одном положении, например, часами сидеть за компьютером.

Мигрень

Эта болезнь может довольно сильно измотать организм. При приступах мигрени человек буквально не может жить полноценной жизнью. Мигренозная боль приступообразная, пульсирующая, часто очень интенсивная. Ее отличительный признак – она захватывает половину головы.

Боль часто сопровождается тошнотой, рвотой, может усиливаться при физической нагрузке, наклоне головы. При приступе мигрени человек хочет забиться в уголок, ничего и никого не видеть, поскольку боль усиливают любые внешние факторы: яркий свет, резкий звук, сильный запах…

Приступы мигрени могут провоцироваться эмоциональными и физическими перегрузками, нарушениями питания, приемом спиртного, изменением метеоусловий и др.

Один из признаков мигрени – светобоязнь. Может сопровождаться другими симптомами, например, искажениями зрения (такое состояние называется аурой мигрени). Каждый из приступов может длиться от нескольких минут до трех суток с непрерывной продолжительностью боли не более 60 минут и светлыми промежутками между болевыми атаками. Со временем приступы мигрени становятся чаще.

Мигрень встречается у женщин примерно в три раза чаще, чем у мужчин. Однако причины и механизм развития приступов до конца не ясны.

При простуде и гриппе

При простуде, ОРВИ, гриппе головная боль – один из самых распространенных симптомов. Чаще всего она возникает из-за интоксикации организма. При легких простудах токсины выделяются в незначительном количестве и практически не влияют на организм, поэтому голова не болит. В этом случае развиваются признаки местного воспаления: насморк, першение в горле, чихание.

Головная боль и другие проявления интоксикации – основные признаки гриппа. Они встречаются более чем у половины больных и появляются раньше признаков местного воспаления. Это связано с высокой агрессивностью гриппа: в течение суток единственная вирусная частица (вирион), удачно проникшая внутрь клетки слизистой оболочки дыхательных путей, способна воспроизводить более тысячи себе подобных.

Как правило, интоксикация сохраняется до трех дней (при тяжелом течении ОРВИ может и дольше), а затем симптомы стихают. Если головная боль беспокоит долго или появляется (впервые либо повторно) после периода улучшения состояния, можно заподозрить развитие осложнений.

Сосудистая головная боль

Она возникает из-за нарушения тонуса артерий или вен головного мозга. При снижении тонуса артерий сосуды перерастягиваются, и человек испытывает пульсирующую головную боль. Такое состояние может возникать как на фоне повышенного артериального давления, так и при нормальных его показателях.

Противоположное явление – спазм (то есть избыточный тонус) артерий – может вызывать гипоксию (недостаточное поступление кислорода к тканям мозга). Человек при этом испытывает тупую ноющую боль, которая может сопровождаться предобморочным состоянием – дурнотой, потемнением в глазах.

Сосудистая головная боль может быть вызвана венозной недостаточностью. Отток крови ухудшается, и человек испытывает тяжесть или чувство распирания в затылочной области или по всей голове. Такая боль усиливается в положении лежа или при наклонах.

А ВОТ ЭТО УЖЕ ОПАСНО!

Не всякая головная боль серьезно угрожает здоровью. Но есть ряд состояний, когда требуется медицинское обследование. Идите к врачу, если головная боль случается:

* не менее 6 дней в неделю,

* не менее 4 часов в день,

* не менее 15 дней в месяц,

* не менее 6 месяцев в году,

* ежедневно или через день в течение трех месяцев.

Если головная боль настолько сильная, что приходится отпрашиваться с работы или отказываться от привычных дел, то это повод обратиться к врачу.

Симптомы, при которых нужно обратиться к врачу:

* внезапная очень сильная головная боль;

* головная боль, которая сопровождается повышением температуры, ознобом и общим ухудшением самочувствия;

* головная боль с нарушением сознания;

* головная боль с судорогами;

* спутанность или потеря сознания;

* нарушения речи, движений, координации, слуха;

* головная боль, сопровождающаяся болью в ухе или глазу;

* головная боль после травмы, которая не проходит в течение 1-2 дней;

* головная боль на фоне резкого снижения веса (без целенаправленного похудения).

Эти состояния могут серьезно угрожать вашему здоровью и даже жизни.

ПОЧЕМУ КРУЖИТСЯ

Головокружение время от времени испытывают все. По разным причинам. Например, если произошел резкий выброс в кровь адреналина (при испуге, волнении или внезапной радости) или укачало в транспорте. Головокружение может начаться при резком повороте головы или наклоне тела, неправильном питании (из-за недостаточной концентрации глюкозы в крови).

Но бывает, что головокружение – это симптом одного из патологических состояний, требующих вмешательства врача.

Нарушения мозгового кровообращения

Острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт) часто дает внезапное головокружение. Если дискомфорт такого рода совмещен со слабостью, помутнением или потерей сознания, звуковыми или зрительными эффектами (шумом в ушах, точками перед глазами), а также нарушением координации движений и речи – это крайне опасное состояние, при котором больному требуется срочная госпитализация.

Отравления

При интоксикации организма головокружение и головная боль возникают одновременно. Это может происходить при тяжелом инфекционном заболевании, отравлением алкоголем или некачественной пищей, химическими веществами. Могут наблюдаться одышка, тошнота, рвота, диарея, боль в животе, повышение температуры тела и т.д.

Патологии вестибулярного аппарата и органов слуха

Работа вестибулярного аппарата может нарушиться вследствие перенесенного отита. В этом случае возникают внезапные приступы головокружения, а также иллюзия падения расположенных поблизости предметов, наклона стен или самопроизвольного перемещения тела в пространстве. Приступы сопровождаются холодным потом и тошнотой, обычно им предшествует резкая боль в ухе. Иногда головокружение усиливается при чихании и кашле, одновременно происходит резкая односторонняя потеря слуха.

Неполадки в работе вестибулярного аппарата являются одним из признаков болезни Меньера. Патология характеризуется следующими симптомами: приступами головокружения, которые могут длиться часами; свистом и шумом в ушах; снижением слуха, часто избирательным. Например, человек может почти не воспринимать громкие звуки, но прекрасно слышать, когда говорят шепотом. Главный признак заболевания – кратковременные приступы головокружения (длительностью до нескольких минут) при определенном повороте головы.

Неврозы и депрессии

Проблемы с нервами также могут стать причиной головокружения. В этом случае оно сопровождается сильным психологическим дискомфортом, в частности, тревожностью, бессонницей, страхом внезапного падения и приступами дурноты.

Остеохондроз

Патологии верхних отделов позвоночника часто вызывают головокружение, связанное с движением. Неприятные ощущения регулярно возникают при поворотах тела, сгибании и разгибании шеи. В состоянии покоя дискомфорт обычно проходит.

Реакция на лекарства

Некоторые лекарственные препараты способны вызывать головокружение. К ним относятся транквилизаторы, антибиотики, антигистаминные, снотворные и противосудорожные средства. Степень восприимчивости к таким побочным эффектам индивидуальна. Если у больного вызывает серьезный дискомфорт прием определенного лекарства, то его обычно заменяют. При внезапном головокружении следует прилечь, закрыть глаза и постараться успокоиться. Нельзя ходить и делать резкие движения. Если неприятные ощущения не проходят в течение 10-15 минут, то необходимо вызвать врача.

Яна Котт