Проект «Менеджмент головной боли» презентовали ученые-медики в Шымкенте

ОО «Лига неврологов — Научно-практический центр «Институт неврологии имени Смагула Кайшибаева» при поддержке компании SANTO инициировала научно–исследовательский проект «Менеджмент головной боли».

Основной его целью является изучение проблем мигрени, современных методов ее диагностики и лечения. 21 июня в Шымкенте состоялась презентация проекта, который ранее был запущен в Караганде и Алматы. Подобное мероприятие пройдет также в Астане.

По оценкам ВОЗ распространенность головной боли среди взрослого населения составляет около 50 %. До 4 % людей в мире страдает головной болью в течение 15 или более дней ежемесячно.

Усугубляет ситуацию чрезмерное злоупотребление современными средствами связи: мобильными телефонами, компьютерами, гаджетами; жизнь в условиях стресса и прочие факторы.

Головные боли являются глобальной проблемой, поражающей людей независимо от возраста, расы, уровня доходов и географического района.

К большому сожалению, головная боль недооценивается, не распознается и не лечится в надлежащих масштабах.

Неслучайно «Лига неврологов — Научно-практический центр «Институт неврологии имени Смагула Кайшибаева» бьет тревогу, поднимая проблему мигрени на республиканском уровне. Главной целью проекта является разработка и внедрение алгоритмов ведения пациентов с головной болью в РК, оценка распространенности мигрени в структуре головной боли другой этиологии, разработка и внедрение эффективных алгоритмов диагностики и лечения пациентов с головной болью.

Сергей Грошев, директор отдела розничных продаж рецептурных препаратов компании SANTO: «В современном мире мигрень — это довольно частое заболевание, которое вызывается различными причинами и может значительно ухудшить качество жизни. Поэтому наша компания совместно с Лигой неврологов Казахстана запустила проект «Менеджмент головной боли». В рамках проекта запланировано создание специализированного неврологического центра курации пациентов с головной болью в Алматы, скрининг пациентов в городах Казахстана, формирование регистра мигрени, оценка эффективности профилактических мероприятий, медикаментозного лечения. Мы надеемся, что совместными усилиями наши пациенты смогут получить эффективное лечение и существенно улучшить качество жизни».