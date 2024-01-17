Подозреваемого в крупном вымогательстве задержала полиция

Подозреваемого в вымогательстве задержали полицейские Туркестанской области.
Сотрудники УБОП ДП области установили 28-летнего мужчину, подозреваемого в крупном вымогательстве.
Задержали подозреваемого на трассе Шымкент — Самара. Им оказался житель Туркестана, ранее судимый за грабеж и незаконное хранение оружия.
Мужчина вымогал 1 млн тенге у знакомого, занимающего строительными работами. Также подозреваемый незаконно завладел его автомобилем BMW.
В настоящее время по факту вымогательства проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован.
Выясняются все обстоятельства и причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.
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