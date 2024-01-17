Подозреваемого в крупном вымогательстве задержала полиция

Подозреваемого в вымогательстве задержали полицейские Туркестанской области.

Сотрудники УБОП ДП области установили 28-летнего мужчину, подозреваемого в крупном вымогательстве.

Задержали подозреваемого на трассе Шымкент — Самара. Им оказался житель Туркестана, ранее судимый за грабеж и незаконное хранение оружия.

Мужчина вымогал 1 млн тенге у знакомого, занимающего строительными работами. Также подозреваемый незаконно завладел его автомобилем BMW.

В настоящее время по факту вымогательства проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован.

Выясняются все обстоятельства и причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.