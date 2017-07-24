Главный редактор газеты, представляясь сотрудником ДГД ЮКО, вымогал деньги за крышевание теневого бизнеса. Журналист представился сотрудником отдела экономических расследований и требовал у предпринимателя 5 миллионов тенге за обеспечение покровительства в сфере игорного бизнеса, сообщает пресс-служба ДГД ЮКО.

«13.07.2017 года сотрудниками УВБ ДГД по ЮКО в целях защиты интересов Департамента государственных доходов по ЮКО, а также пресечения незаконных действий лиц, своими действиями причиняющих ущерб имиджу государственному органу в лице Комитета государственных доходов РК, при проведении негласных следственных действий совместно с сотрудниками УБОП ДВД по ЮКО по зарегистрированному ДВД по ЮКО досудебному расследованию от 28.06.2017г. ЕРДР №175100031001012 по ст.190 ч.4 УК РК при получении денежных средств в размере 100 тыс. тенге от гр. Муковникова Д. А. возле здания прокуратуры области ЮКО в Шымкенте, задержан гр. Умиралиев Гани Беккожаевич 1983 г.р., работающий главным редактором газеты «Когамдык бакылау» (Общественный контроль), который представляясь сотрудником Службы экономических расследования ДГД по ЮКО с использованием поддельного служебного удостоверения сотрудника СЭР ДГД по ЮКО, вымогал у гр.Муковникова Д. денежные средства в сумме 5 000 000 тенге, за обеспечение якобы покровительства бизнеса последнего в сфере игорного бизнеса», — говорится в официальном сообщении ведомства.

В ходе осмотра места происшествия у гр. Умиралиева Г. изъяты вещественные доказательства: денежные средства в сумме 100 тыс. тенге, поддельное служебное удостоверение сотрудника СЭР ДГД по ЮКО.

Умиралиев Гани Беккожаевич, 1983 года рождения, на основании ст.128 УПК РК задержан и водворен в ИВС ДВД ЮКО, проводится расследование.