Подросток скончался на уроке физкультуры в Шымкенте

Трагедия произошла 11 января во время урока физкультуры в общеобразовательной средней школе № 48, передает OTYRAR.

Ученик 8-го класса потерял сознание. Школьная медсестра быстро добралась до спортивного зала, оказала первую помощь и вызвала скорую. Прибывшая на вызов бригада скорой помощи вызвала вторую специальную экстренную помощь. Однако до приезда врачей у ребенка остановилось сердце и он скончался.

В пресс-службе Управления образования Шымкента сообщили о том, что сейчас компетентные органы проводят расследования.

Погибший мальчик был средним из трех детей.