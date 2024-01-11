Темы года, или каким может быть Казахстан — 2024

Ну как вам, земляки, в 2024-м? А ведь уже идет вторая неделя нового года.

Кстати, какой он – этот год? Ну, то, что он високосный, – это понятно. То есть в нем и по юлианскому, и по григорианскому календарю появится добавочный день – 29 февраля. Напомню, что такое происходит раз в четыре года.

Совсем недавно с високосным годом люди связывали всякие нехорошие суеверия, мол, он будет полон катаклизмов, повышенной смертностью и т.д. Нашлись грамотные люди, которые проанализировали число масштабных несчастий, случившихся в разные годы, и пришли к выводу, что «високосность» к этому не имеет никакого отношения.

Авиакатастрофы, крушение «Титаника» и кораблей поменьше, падение Тунгусского метеорита, цунами в Японии, землетрясение в Турции, войны в Сирии, Палестине, Украине, на Балканах и т.д., пандемии начинаются в любые годы, а не только в високосные. Так что, хоть этого не бойтесь: чему быть, того не миновать! Будем реалистами. Лучше сделать наоборот, уверить себя в мысли, что этот год будет по-доброму особенным: урожайным, мирным и богатым на яркие события.

Признаться, я привыкла к конкретностям в определении темы Года. К примеру, минувший был Годом русского языка в СНГ. Или 2000-й – Годом поддержки культуры в Казахстане… А этот год какой будет, чему он посвящен, к чему «привязан»? Давайте разбираться.

В интернете мне попалось несколько вариантов. Рассмотрим их.

Вариант №1. В конце августа минувшего года Президент Казахстана предложил объявить 2024-й Годом экологии в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом Касым-Жомарт Токаев заявил во время выступления на заседании глав государств в формате «БРИКС Плюс», который проходил в рамках 15-го Саммита БРИКС, передал Arbat.media.

Вариант №2. «Казахстан приветствует объявление 2024-го в СНГ Годом волонтерского движения», – сказал премьер-министр РК Алихан Смаилов на очередном заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, прошедшем в Москве 18 декабря 2023 года, сообщается на сайте primeminister.kz.

Вариант №3. 2024-й объявлен Годом туризма Казахстана в Китае. Об этом стало известно в сентябре минувшего года во время проведения в Астане международной конференции «Шелковый путь 2023 года – тысячи миль», приуроченной к 10-летию инициативы «Один пояс, один путь», сообщил Sputnik Казахстан. Вот тогда-то в своей приветственной речи вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев сообщил, что следующий год объявлен Годом туризма Казахстана в Китае.

Вариант №4. 2024-й предложили объявить Годом борьбы с насилием в Казахстане. С такой инициативой в конце ноября минувшего года после известного трагического события – гибели Салтанат Нукеновой от рук своего мужа – выступила мажилисвумен Каракат Абден, сообщил Inbusiness.

По ее словам, предотвращение семейно-бытового насилия стало безотлагательной проблемой, требующей повышенного внимания как со стороны общественности, так и со стороны уполномоченных органов.

Вариант №5. 2024-й объявлен Годом улучшения качества кадров в МВД. Это личная инициатива министра внутренних дел РК Ержана Саденова, сообщила polisia.kz.

Вариант №6. 2024-й в Казахстане объявлен Годом инноваций и развития, сообщается на сайте pmonline.ru. Страна объявила о новом этапе своего развития, направленном на модернизацию и укрепление экономики, научно-технического прогресса и повышение благосостояния граждан.

В 2024 году страна планирует активизировать инвестиции в научные исследования, поддерживать стартапы и проекты, стимулировать внедрение новых технологий в различные отрасли экономики.

Как видите, любой из этих вариантов имеет право на жизнь. Темы каждого из них весьма актуальны. Я – за каждый из них, лишь бы в стране были мир и согласие. Все остальное мы создадим, построим, вырастим, напишем, научим, накормим, заработаем.

Пока искала сведения по Казахстану, попалась информация на эту тему у наших братьев-соседей по СНГ. Уверена, читателям будет интересно узнать об этом.

К примеру, 2024-й в Узбекистане объявлен Годом поддержки молодежи и бизнеса, об этом сообщил президент РУ Шавкат Мирзиёев в своем поздравлении с Новым годом.

Президент России Владимир Путин объявил 2024-й в стране Годом семьи. Такое решение он принял, чтобы сохранить и защитить традиционные семейные ценности.

Наступивший 2024-й в Беларуси объявлен Годом качества. Решение закреплено на государственном уровне: указ об этом в конце декабря подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Это решение принято с целью повышения качества жизни белорусского народа. В первую очередь речь идет о высоком уровне доходов, здоровом питании и хорошем образовании. А также речь идет о том, чтобы более эффективно обеспечивать конкурентоспособность национальной экономики, в том числе на мировой арене.

Итак, с темами мы определились. Остается выяснить, как будем следовать намеченному курсу? Где будем брать энергию для свершений?

Как ни крути, а источником этой энергии остаемся мы сами. Больше ее нам взять неоткуда. Надо в очередной раз собраться с силами, встряхнуть себя после новогодних праздников и – алга! Вперед!

Давайте попробуем освободиться от старых стереотипов. Попробуем применить для пополнения сил что-то новое. Тем более что это не требует особых материальных затрат, надо лишь изучить готовые методики и адаптировать в личной практике.

В связи с этим вспомнила одну классную притчу. Наверняка вы ее уже слышали, но напомнить все же стоит. Итак.

Притча «Два монаха и девушка»:

«Как-то ранним утром возвращались два монаха в свою обитель. Путь их проходил через реку, которая из-за дождей сильно разлилась. Подойдя к реке, монахи увидели девушку. Ей нужно было попасть на другой берег, но без посторонней помощи сделать этого она не решалась. И она попросила монахов о помощи.

Обет строго запрещал монахам прикасаться к женщинам. Поэтому молодой монах, выслушав девушку, демонстративно отвернулся от нее. А старый подошел к ней, взял на руки и перенес ее через речку. Оставил на берегу, а сам вернулся к попутчику.

Весь оставшийся путь монахи хранили молчание, но уже к вечеру возле обители молодой монах не выдержал: «Как ты мог прикоснуться к женщине!? Ты же давал обет!»

На что старый монах ответил: «О чем ты?! Это было утром. Я перенес ее, оставил на том берегу реки и забыл об этом. А ты, выходит, целый день несешь ее в своей голове!»

Мораль сей притчи: надо уметь выбрасывать из своей головы устаревшие стереотипы и действовать по ситуации. Живите сегодняшним днем. Отпустите всех ваших обидчиков – вольных или невольных. У нас так мало времени осталось, жаль тратить его на всякую ерунду.

Сосредоточьтесь на семье, близких и радуйтесь ЖИЗНИ!

Фарида Шарафутдинова