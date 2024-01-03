«Уходя – уходи»: Президент ответил на острые вопросы про Қантар

В своем большом интервью изданию Egemen Qazaqstan Касым-Жомарт Токаев ответил на острые вопросы, касающиеся кровавого января. И как политические игрища близкого окружения Нурсултана Назарбаева, стали одной из предпосылок главной трагедии в истории независимого Казахстана.

По словам Главы государства, к трагическим январским событиям привели многолетние нерешенные социально-экономические проблемы и общий застой, перешедший в деградацию власти и общества. Это было видно, невооруженным взглядом, сказал президент.

После избрания Касым-Жомарта Токаева Президентом в 2019 году был взят курс на демократизацию политической системы, либерализацию общественной жизни, демонополизацию экономики. По его мнению именно это вызвало у влиятельных лиц непринятие.

«Скажу откровенно: этот новый курс вызвал резкое неприятие влиятельных лиц, воспринявших его как угрозу глубоко укоренившемуся положению дел в стране и своему привилегированному статусу во властных структурах. С их стороны постепенно нарастало скрытое, а зачастую и открытое сопротивление реформам. В конце концов, чтобы повернуть вспять преобразования и восстановить прежние порядки, они решились на крайние меры.

Эта группа высокопоставленных лиц имела огромное влияние на силовые структуры и криминалитет, поэтому был выбран вариант организации насильственного захвата власти. По данным следствия, подготовка началась примерно с середины 2021 года. Затем Правительство приняло непродуманное, неправомерное решение по резкому повышению цен на сжиженный газ, и в Мангистауской области подстрекаемые провокаторами люди вышли на демонстрации», — говорит в своем интервью Касым-Жомарт Токаев.

Также Глава государства ответил на острый вопрос, касающийся разговоров о системе двоевластия, которые активно форсировались после назначения Касым-Жомарта Токаева президентом.

«Скажу больше: эта ситуация стала одной из предпосылок январского кризиса. Потому что заговорщики пытались использовать в своих интересах изобретенную модель двоевластия или «тандема». Помните, наверное, заявления ряда должностных лиц, в том числе бывшего министра юстиции, что по своему статусу Елбасы стоит выше Президента. Некоторые чиновники бегали поочередно по кабинетам. Они играли на этом и в конце концов заигрались. Позже я прямо сказал Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, что политические игрища, прежде всего, его ближайших соратников чуть было не разорвали страну.

Считаю, что вообще не должно быть «старшего и младшего президентов». «Уходя – уходи». Это серьезный урок для будущего поколения руководителей, которое должно остерегаться таких вещей и всегда думать только об интересах государства и благополучии общества», — сказал президент.

Помимо этого в интервью Глава государства ответил и на другие актуальные вопросы в сфере социальной экономики, бытового насилия, закредитованности населения и т.д.