В 2023 году ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» реконструировало 2343 километра линий электропередачи

Как известно, Туркестанская область и город республиканского значения Шымкент демонстрируют устойчивую динамику развития.

В регионе строится множество производственных объектов, жилых комплексов, зданий и сооружений социального и культурного назначения. Все это способствует увеличению мощности энергопринимающих устройств потребителей и росту общего объема потребления электроэнергии.

В целях удовлетворения возрастающего спроса потребителей на электроэнергию, обеспечения возможности для подключения к электрическим сетям, энергетики ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» на системной основе производят замену силовых трансформаторов на новое оборудование большей мощности. Энергетики обновляют линии электропередачи и сооружения подстанций, а также ведут строительство новых энергетических объектов в новых микрорайонах города Шымкента и в населенных пунктах Туркестанской области.

На сегодняшний день общее количество абонентов ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» составляет 691 076, из которых 249 402 — в городе Шымкенте. Общая площадь обслуживания электросетевой компании составляет 117,3 тыс. км2 .

Работы по модернизации электросетевого комплекса включают в себя следующие направления:

Выполнение плана утвержденной Инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации электрических сетей;

Реализация утвержденного плана ремонтных работ;

Выполнение плана мероприятий в рамках подготовки к зимнему периоду.

В 2023 году энергетики ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» реконструировали и провели капитальный ремонт линий электропередачи протяженностью 2343 км. Капитальным ремонтом были охвачены ВЛ-110кВ Л-147,148 в Сарыагашском районе, ВЛ-110кВ Л-103,104, Л-Ц-1, Л-Ц-2, Л-141,Л-142 в городе Шымкенте, ВЛ-110кВ Л-163, 164, 166 в Сузакском районе, ВЛ-110кВ Л-169, 170, 180 в Отырарском районе, ВЛ-110кВ Л-Пахтарал, Феруз в Мактааральском районе.

Также были реконстрированы ВЛ 35 кВ в Ордабасинском, Толебийском, Сарыагашском районах и в городе Шымкенте.

Наряду с линиями электропередачи, были реконструированы с проведением капитального ремонта 86 подстанций 35-110кВ в городе Шымкенте и Туркестанской области.

Кроме того, капитальный ремонт был произведен на 268 трансформаторных подстанциях 10/0,4кВ, из них в городе Шымкенте — 53 единицы, в Туркестанской области — 215 единиц. Текущим ремонтом были охвачены еще 507 трансформаторных подстанций. Также реконструированы 112 КТП 10/0,4 кВ.

Кроме того, текущий ремонт был произведен на 1029,2 километрах воздушных линий, 45 подстанциях 35-110кВ и 507 трансформаторных подстанциях 10/0,4кВ.

Наряду с этим, вне плана был выполнен капитальный ремонт силового трансформатора АТ-2 мощностью 16000кВА на ПС 220/110/10кВ «Бозарык» в городе Шымкенте.

В данное время ведется строительство ПС 110 кВ мощностью 2х40мВА с КЛ-110 кВ в городе Шымкенте. Окончание строительства планируется в 2024 году.

В рамках внедрения АСКУЭ были проведены каналы связи на ПС 110/35/10кВ Промбаза, ПС 110/35/10кВ Шардара, ПС 110/35/10кВ Городская, ПС 110/10кВ Восход, ПС 110/10кВ 50 лет Октября, ПС 110/10кВ Сюткент, ПС 110/35/10 кВ Казахстан, ПС 110/10 кВ Комсомол, ПС 110/35/10кВ 6 Совхоз, ПС 110/35/10 кВ Байыркум и ПС 110/35/10кВ Хлопсовхоз с одновременным строительством цифровых радиорелейных каналов связи. В Шымкенте ведутся активные работы по внедрению АСКУЭ РРЭ с установкой 2021 счетчика электроэнергии для физических и юридических потребителей.

Для проведения вышеперечисленных работ ремонтные бригады ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» были в полном объеме обеспечены необходимой спецодеждой, материалами, обновлены инструменты, задействована автоспецтехника.

Все работы проводились согласно утвержденного плана-графика, включающего выполнение технического обслуживания и ремонт оборудования подстанций, воздушных линий электропередачи, испытания, измерения, а также проверка устройств релейной защиты и автоматики.

Все проведенные мероприятия по модернизации и реконструкции электросетевого комплекса, а также комплексная ремонтная программа ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» направлены на обеспечение стабильной и качественной передачи электроэнергии для потребителей Туркестанской области и города Шымкента