Жилой массив Жанаталап подключили к качественной электроэнергии. В настоящее время «Онтустик Жарык Транзит» ведет работу с абонентами. Люди, которые раньше пользовались слабой электроэнергией рады, что перешли на государственное электроснабжение. Ведь до этого им приходилось платить в два раза выше действующего тарифа.

Еще один микрорайон в Шымкенте подключили к качественной электроэнергии. В жилом массиве Жанаталап Абайского района электричеством обеспечили 1361 жителей. Там запустили трансформатор мощностью 4000 кВА.

«Если вы помните, мы до этого встречались. Я тогда сказал подождите год. Мы приходили каждый раз и следили за ходом строительства. Теперь осталось подключить газ. Он будет в следующем году, и инфраструктура у вас будет стопроцентная», — говорит Мурат Айтенов аким г.Шымкента.

До установки трансформатора горожане использовали электричество от частников и платили по 30 тенге за килоВатт. Теперь люди платят всего 17,9 тенге/кВт за государственное электричество. Люди поблагодарили акимат за проделанную работу.

«Спасибо большое за то что у нас теперь качественное электричество. И платить мы будем почти в 2 раза меньше», — говорит местный житель.

По плану строительные работы должны были завершиться в декабре этого года. Но подрядная организация досрочно сдала объект в эксплуатацию. В жилом массиве проложено 42 190 километров линий электропередач, установлено 21 электрический трансформатор и 1312 опор.

До конца года в городе будут завершены строительные работы в 6 населенных пунктах, население будет обеспечено качественным электроснабжением. Около 22 тыс. населения получат доступ к качественному свету, показатель достигнет 98%.