Многодетным семьям проведут бесплатное обследование

Многодетная мать Динара Янгибаева с мужем воспитывают пятерых детей.

Сама женщина состоит на онкологическом учёте. Несколько лет назад Динаре диагностировали опухоль мозга. После операции ее состояние улучшилось. Но регулярный приём препаратов врачи пока не отменили. Подарок от спонсоров — полное бесплатное медобследование для всей семьи — пришелся как нельзя кстати.

Динара Янгибаева, многодетная мать

«Спасибо спонсорам и организаторам за такое внимание. Теперь пройду полное обследование. У моей дочери — проблемы со зрением. И ее хочу отвезти на осмотр. Благодарю спонсоров».

Как говорят организаторы, помочь шымкентским семьям, которые попали в трудную жизненную ситуацию — главная задача благотворительного проекта.

Жадыра Ажибекова, региональный руководитель «Сапа медикал»

«Мы поддержали этот социальный проект на данный момент взяли на попечительство 18 семей. В том числе есть дети с инвалидностью. До конца этого года, мы от своей компании предоставляем услуги диагностической клинической лаборатории. Полный спектр анализов. Также мы хотим чтобы мамочки, которые скорее всего давно не были на осмотре, по состоянию. Хотим предложить им пройти прием узких врачей,то есть это будет на базе госбольницы или на базе какой-то частной клиники. Но полностью финансовую помощь мы будем покрывать».

Ниллуфар Фахриддиновна, представитель совета деловых женщин Енбекшинского района

«Ежегодно совет деловых женщин в лице нашего председателя города Алмы Нураловны, делает вот такие благотворительные акции.Очень много спонсоров которые нам помогли, крупные спонсоры помогли это Сейтжанс скул, благодарим что они нам оказали такую поддержку, компания Визит, компания Шымсад, очень много компании, женский клуб Умай».

Стоит отметить, что кроме корзин с продуктами, канцтоваров и подарочных сертификатов, спонсоры организовали кудай-тамак для 74 детей.