Закатились глаза и он упал: стали известны подробности смерти подростка

Жуткий случай произошел в одной из шымкентских школ.

Прямо во время урока физкультуры в спортзале скончался восьмиклассник. Как рассказывают учителя, 13-летнему подростку внезапно стало плохо, он упал и перестал дышать. Прибывшим на место медикам, осталось лишь констатировать смерть.

В тот день мальчик, как обычно, пошел на занятия в школу. Но уже спустя несколько часов произошло самое страшное. В спортивном зале произошла трагедия. Дети играли в футбол, когда 13-летний подросток, который стоял на воротах, потерял сознание. Свидетелем происшествия стал учитель физкультуры.

«Только начался урок, он стоял на защите, тут были еще дети, все играли. В какой-то момент у него закатились глаза, он побледнел и упал», — говорит Нурлан Байсеитов, учитель физической культуры школы №48.

В спортзал вызвали медсестру, она пыталась оказать мальчику первую медицинскую помощь и вызвала скорую. Не смотря на прилагаемые усилия, школьник скончался.

«Медсестра школы оказала ему первую помощь и позвонила в отделение неотложной помощи. До их приезда у ребенка произошла остановка сердца. Мальчик посещал физкультуру с первого класса, на здоровье жалоб не было», — говорит Сахгуль Жанабаева, директор школы №48.

Медсестра говорит, что ребенок был здоров, на учете не стоял, получал все прививки и проходил ежегодный медосмотр.

«Когда я увидела его лежащим, дала ему нашатырь, обычно сразу приходят в себя, но он не очнулся. Ребенок даже не двигался. Затем мы начали проводить искусственную реанимацию сердца, но он перестал дышать», — говорит Гульжамал Розиева, медсестра школы №48.

Мальчик рос в полной семье, в которой, кроме него, воспитываются еще двое детей. Отец погибшего школьника – водитель, мама – преподаватель колледжа. В полиции начали расследование по факту смерти ребенка. Точную причину смерти должна установить судмедэкспертиза.