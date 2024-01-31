Женскому клубу «Арулар» – 15 лет!

Эти женщины уже вписали свою страницу в историю Шымкента первых двух десятилетий ХХI века. Спросите: чем именно? А тем, что не просто создали, объединились в женский клуб, но и сохранили его жизнеспособность на долгие годы.

КАК ВЫ ЯХТУ НАЗОВЕТЕ…

Сама идея женских объединений не нова. Наши старшее и среднее поколения застали советские женсоветы – организации, главная цель которых была контроль осуществления трудового законодательства в отношении женщин.

С распадом СССР женсоветы в Казахстане трансформировались в Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиматах городов и районов. В то же время у людей появилось еще больше возможностей объединения в различные союзы – творческие, спортивные, деловые, клубы по интересам. Однажды подобная идея пришла и к ректору института имени М.Сапарбаева (ныне это Центрально-Азиатский инновационный университет) Гульшаре Сарсенгалиевне Сапарбаевой. Идея простая – объединить самых разных женщин города для встреч, общения и добрых дел.

Как признается сама Гульшара Сарсенгалиевна: «Меня очень сильно тогда поддержала и помогла Рысалат Сафибековна Ахметова, руководившая Южно-Казахстанским облженсоветом. А название клуба предложила русская женщина Ольга Николаевна – супруга ныне покойного главы КНБ по ЮКО Анатолия Дружинина: «Ой, да что тут думать?! Назовите «Арулар».

В переводе с казахского «арулар» – это «красавицы». Так вот, этим красавицам-арулар уже 15 лет!

А Гульшара Сарсенгалиевна Сапарбаева, почетный гражданин города Шымкента и Сайрамского района, учредитель Центрально-Азиатского инновационного университета, так и остается бессменным лидером, вдохновителем и душой клуба.

КТО ОНИ, ЭТИ АРУЛАРКИ?

Прежде всего, они – наши современницы. Целеустремленные, яркие, успешные, состоявшиеся или еще покоряющие вершины служебной карьеры. Каждая из них занимала, а кто-то и по-прежнему занимает ответственные посты, проводит общественную работу.

Для членов клуба, которые уже вышли на заслуженный отдых, задача-максимум на сегодня сохранить прежний активный, деловой ритм жизни, быть в тонусе, в курсе многих событий дня сегодняшнего.

В клубе нет фиксированного членства. Здесь будут рады каждому, у кого есть желание и позитивный настрой на общение. На сегодня таких дам около 50.

КАК КЛУБ РАБОТАЕТ?

Встречи участниц проходят два раза в месяц. Как правило, или в офисе Центрально-Азиатского инновационного университета, или же на запланированном выезде, скажем, на ознакомительной экскурсии на одном из предприятий Шымкента, или за городом, или в подшефном учреждении. Здесь, как говорится, возможны варианты.

Собираясь «за круглым столом», аруларки делятся опытом и советами, участвуют в бизнес-тренингах, узнают, как открыть собственное дело, сменить сферу деятельности и планировать личные финансы.

Встречаясь в неформальной обстановке, они учатся снимать стресс, в том числе с помощью танцев, участвуют в мастер-классах стилистов, шеф-поваров, узнают о последних тенденциях моды.

Клуб помогает аруларкам встретиться с интересными людьми и узнать, что нового происходит в других сферах бизнеса и жизни города.

Иначе говоря, участницы клуба собираются вместе, чтобы не просто хорошо провести время за душевными разговорами и совместным чаепитием, но и поговорить о личностном росте или обсудить актуальные вопросы дня сегодняшнего.

Еще недавно эти женщины в одиночку справлялись со своими проблемами. И у них это получилось. Сегодня они могут поделиться с коллегами своим выстраданным опытом, подсказать, как можно обойти острые углы или как максимально грамотно «развести» ту или иную проблему. И тем самым освободить себя и свое время для позитивных моментов в жизни.

Ну, вы уже поняли, что клуб «Арулар» – это место притяжения успешных единомышленниц. Негласный девиз общения: «У них получилось, получится и у меня!»

Это не поле для соперничества, а пространство для женщин, которые стали ориентирами друг для друга.

ОТ СЛОВ – К ДЕЛУ!

Небольшая, но необходимая статистика: за 15 лет клуб организовал и провел около 300 заседаний, прошло более 150 встреч с интересными людьми города, области, ближнего и дальнего зарубежья. До сих пор памятны встречи с художницей Лейлой Ахмет Осман, организаторами художественной галереи «Алтын Орда» семьей Бейсбековых, танцевальным клубом «Дуэт» Дмитрия и Ольги Шуть. Было несколько встреч в литературной гостиной городской библиотеки имени А.Пушкина. Проведены 48 заседаний за «круглым столом», дискуссий на злободневные темы и другие интересные мероприятия.

Одно из важных и значимых направлений клуба «Арулар» – благотворительность. Со дня основания совместно с институтом имени М.Сапарбаева клуб на протяжении многих лет шефствует над Коксаекским домом-интернатом для детей-инвалидов. Постоянно оказывает посильную помощь многодетным матерям, матерям-одиночкам, детям-сиротам.

В 2012 году клуб провел несколько акций под девизом «От сердца к сердцу», подарив ГАЗель Коксаекскому дому-интернату. Члены клуба собрали средства и пригласили врачей из Словакии для проведения сложной операции на сердце двум детям.

Аруларочки с интересом побывали на экскурсиях в ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг», медцентре «Здоровое сердце», СТК «Майлыкент-сут» Тюлькубасского района и др.

Стало хорошей традицией отмечать вместе такие праздники, как Наурыз, Новый год, День семьи, проводить костюмированные балы, принимать участие в проведении благотворительных концертов.

Однажды на одном из таких мероприятий клуба побывала Клара Алипова, в то время президент ОЮЛ «Гражданский альянс ЮКО». Тогда она шутливо заметила: «Мне ваш колхоз нравится!»

…15-летний юбилей клуба аруларки отметили на самом высочайшем уровне.

А теперь – слово участницам клуба. Им РАБАТ задал единственный вопрос: что значит для Вас быть членом клуба «Арулар»?

ЧТО ЗНАЧИТ ДЛЯ МЕНЯ КЛУБ «АРУЛАР»?

Я – в кругу друзей

Уважение к семье Сапарбаевых у меня со студенческих лет. Я – студентка пединститута, Гульшара Сарсенгалиевна – преподаватель французского языка, Мардан Баймурзаевич – тренер по борьбе на кафедре физвоспитания. Я занималась художественной гимнастикой. И на республиканские студенческие спартакиады мы попадали вместе – команда борцов и команда гимнасток. Борцы наши были бронзовыми призерами СССР, а в будущем – заслуженные тренеры КазССР.

Я всегда любовалась этой супружеской парой. Она – очень нежная и хрупкая, а он – настоящий джигит. Гульшара Сарсенгалиевна после трагической гибели супруга подхватила эстафету просветительской, воспитательной миссии и достойно ее несет. Поэтому я в клубе «Арулар», тем более что его мне рекомендовала Рысалат Ахметова, которую я считаю своим идейным наставником.

Ольга ЛИ

Место притяжения

…Мы все разные, но все из одного поколения, когда-то работали в разных сферах на ответственных должностях, общались по работе, помогали друг другу, учились друг у друга. Мы привыкли планировать и контролировать свою жизнь, наполнять ее впечатлениями, знаниями… Когда появилась идея создания клуба «Арулар», благодаря Гульшаре Сарсенгалиевне и Рысалат Сафибековне мы были все этому рады. Тем более что это не просто клуб для чаепитий, это объединение и встречи умных, толерантных и самодостаточных женщин. Мы готовимся к каждой встрече с хорошей тематикой. А потом появились отличные идеи, благородные задачи, акции милосердия.

Мы растем, развиваемся, учимся, пробуем, движемся. Все по-прежнему креативные, эффективные, и наша дружба, деловые и дружеские встречи в клубе «Арулар» выдержали проверку временем.

Любовь МАКАШЕВА, председатель ОО «Локальный профсоюз «Оңтүстік»

От сердца к сердцу!

Быть членом команды «Арулар» – честь и гордость для меня. Это красивые эмоции и счастье от того, что именно здесь я могу поделиться своими мыслями и впечатлениями с подругами. От сердца к сердцу!

Гульнар САРСЕНОВА

Подняли «волну»

Юбилей действительно был замечательный, радостный и познавательный!

Радует тот факт, что идет бурное обсуждение среди дам города не только юбилея, но и самого клуба.

Что же это за клуб такой: 15 лет назад создали, и до сегодняшнего дня он работает?!

Вот такую мы подняли «волну»!

А чему удивляться, какой капитан – Гульшара Сарсенгалиевна – такая у нас и команда!

И это здорово! Клубу – жить!

Людмила МЯЛОВА

Наш клуб – наша семья!

Для меня клуб «Арулар» – это мое место силы. Пятнадцать лет работы клуба подтвердили это. Я не представляю своей жизни вне клуба, ведь он дал мне много новых друзей и подруг. И я благодарна за каждый момент, проведенный здесь.

Желаю всем нам новых идей, потрясающе интересных проектов и их блестящего воплощения в реальность.

Гаухар АТЕМОВА

Миссия выполнима!

Для меня клуб «Арулар» – это место притяжения, это то, что объединяет, сближает, учит и воспитывает!

Аксулу КУЗЕМБАЕВА

Из жизни женщины

С клубом «Арулар» знакома со времени его основания. Помню, снимала сюжет еще на ТВ в 2008 году. Телеканал Отырар всегда поддерживал работу НПО в регионе, оказывал информационную поддержку. Я в те годы вела свою авторскую программу «Әйел өмірінен». Как раз это была моя тема: я частенько снимала заседания и разные акции клуба.

Ярмарка идей клуба «Арулар» была вообще уникальной, где рождались разные проекты по поддержке семей, женщин и детей.

Хорошо помню выставку-ярмарку поделок воспитанников дома-интерната для особых детей из Толебийского района. В ней участвовали дети, которые принесли свои рукодельные изделия и рисунки. А предприниматели Шымкента и ЮКО, поддержавшие инициативу клуба, раскупили все эти работы. Это запомнилось! И вот таких ярких и полезных мероприятий у клуба очень много.

Зауре ОРАЛБАЕВА, журналист

Поездка, изменившая жизнь сына

Когда я вступила в клуб «Арулар», у меня был очень сложный период в жизни – развод. Попав в эту атмосферу, я почувствовала какую-то нужность, поддержку. Почувствовала и увидела тех женщин, на которых стоит равняться, захотелось быть похожими на них. Здесь я получила массу теплоты, душевности, очень много дельных советов.

Все это было мне необходимо, потому что я не знала, как жить дальше. Тогда я была без работы. Да, материально бывший муж меня обеспечивал. Но мне была необходима и моральная поддержка. Здесь я ее получила. От Гульшары Сарсенгалиевны, Баян Айтбековны, Фариды Сатаевны, Гульнар Жумагуловны. Вот это стало для меня большой школой: как и какой должна быть женщина в этой жизни. Это очень мне помогало и в дальнейшем.

Я долго отсутствовала в этом клубе, поскольку более 12 лет прожила в Астане. Вернулась в родные места, родной клуб «Арулар», с которым у меня связано много хорошего и теплого в жизни.

Мой второй ребенок, сын – инвалид с детства, у него вторая группа. Было время, когда он на какие-то мои просьбы отвечал: «Мама, я – инвалид, поэтому то-то я не могу сделать. И вот это «я не могу сделать», «мне тяжело», а вот это я «вообще не хочу». Даже учиться этому я не буду…»

Вскоре у нас наметилась благотворительная поездка с клубом в Коксаекский дом-интернат для детей-инвалидов. И я решила взять с собой сына. Когда мы туда приехали, он стал общаться с детьми. Я видела, какие необыкновенные эмоции он испытал. После этой поездки взгляды на жизнь моего дорогого сына кардинально изменились. Он сказал: «Мама, я не инвалид. Оказывается, у меня все хорошо, и я смогу все делать сам. Я смогу и выучиться, и работать. Я все смогу!» В итоге у меня прекрасный самостоятельный сын. У него свое небольшое дело, он создал семью.

А тогда, после поездки, он мне сказал: «Мама, давай кого-нибудь из этих детей заберем к нам. Например, того мальчика-колясочника возьмем к нам домой, ну хоть на некоторое время». К сожалению, на тот момент у нас не было достойных для этого условий, и я предложила ему обсудить этот вопрос попозже. Потом нам пришлось уехать… Словом, та поездка в интернат для детей-инвалидов стала для него переломной. Он увидел жизнь с другой стороны, не с парадной, увидел своих ровесников с проблемами, которые были и у него… И сделал правильные для себя выводы.

Гульмира ШАРТАЕВА, начальник отдела по управлению персоналом филиала ТОО «КТЖ- грузовые перевозки», Шымкентское отделение ГП

Стоило проводить юбилей…

Поздравляю всех с юбилеем клуба!

15 лет активной, созидательной, интересной жизни промелькнули перед глазами на праздновании юбилея. Он удался благодаря частичкам сердец и душ лучших женщин, щедро вложивших их в реализацию идей клуба, чудесную атмосферу и прекрасное настроение нашего праздника!

Праздник состоялся, удался! Особый высокий настрой задали воспитанники Гульшары Сарсенгалиевны, лучшие студенты университета, радушно встречавшие на высшем уровне и гостей, и участников мероприятия в ресторане Pecorino. Особая благодарность за выбор песен и народных мелодий оркестра, прекрасные костюмы, великолепный рисунок танца красивых танцовщиц.

Полный кворум гостей – от апофеоза до близких друзей. Только ради такой теплой встречи стоило проводить юбилей.

Звучало много искренних поздравлений, во многих из них крылось желание присоединиться к деятельности клуба. Гульшара Сарсенгалиевна купалась в добрых пожеланиях, положительных оценках и овациях. И заслуженно! Верно было подмечено, что клуб начинался со встреч с подругами, но так как круг расширялся, прибывали деятельные, успешные женщины, то стали расширяться интересы, появились благородные цели, подкрепленные женским взглядом на жизнь, перерастая в милосердие, воспитание и помощь в процветании женщин.

Выражаем благодарность команде организаторов за продуманный сценарий, примечательный своим значением баннер, за то, что не упущен ни один эпизод, не ускользнула ни одна мелочь. Не остался без внимания ни один гость, ну и аруларки. Так держать! От сердца к сердцу!

Айнеш НИЯЗОВА

Все возрасты покорны…

«Единственная настоящая роскошь – это роскошь человеческого общения» – так сказал Антуан де Сент-Экзюпери. В клубе «Арулар» у нас есть общение, радость встреч, интересные темы для семинаров, которые мы сами и предлагаем.

Наш клуб – это центр объединения успешных, талантливых, неравнодушных женщин всех возрастов.

Лола ДЖУМАДИЛЛАЕВА

Мудрость Вселенной

Великая мудрость нашей Вселенной заключается в том, что мы свой жизненный путь проходим не в одиночестве, а вместе с друзьями и единомышленниками! Мы идем рядом по жизни и поддерживаем друг друга энергией, положительными эмоциями. Насыщенная и долгая жизнь женского клуба «Арулар» еще раз подтверждает тезис, что женщины – это красота, мир и любовь.

Слава Всевышнему, что мне выпало невероятное счастье идти по жизни с такими талантливыми и уникальными представительницами прекрасной половины человечества и что именно мы спасаем МИР!

Пусть продолжаются наши встречи еще долго и долго!

Сауле ИКСАНОВА

«Ещё» и «уже»!

Есть у мудрых французов золотые слова: «Если б молодость знала, если б старость могла!» Но бывает период посередине пути, когда мудрость и сила могут идти рядом… Этот возраст чудесный сочетает в себе два коротеньких слова: «ещё» и «уже»! Так что жить в эту пору легко и приятно: вам «ЕЩЁ» все доступно, но «УЖЕ» все понятно…

Вот в таком замечательном возрасте, 15 лет назад, появился в моей жизни женский клуб​ «Арулар»… Уже приобретены жизненный опыт, мудрость, знание того, что ты хочешь в жизни. Ошибок молодости больше не допустишь, но в то же время ещё не стар ни телом, ни душой, и готов жить на полную катушку. Для тебя так​ называемая «золотая середина» жизни, которую нужно прожить с удовольствием…​ ​

Клуб​ и стал тем заветным «золотым ключиком» в мир, где мы могли заниматься тем, чего просила душа: учиться танцевать современные танцы, участвовать в спортивных соревнованиях, конкурсах, поездках, обсуждать​ все, что нас волнует,​ петь песни… Заседания клуба – это дружеские встречи с чаепитием, с интересными людьми, вечера отдыха, музыкальные гостиные… Атмосфера наших встреч всегда приятная, благожелательная, здесь царят​ непринужденные отношения, которых так не хватает сегодня в нашей жизни… И даже​ в тяжелое время пандемии активность общения «Арулар​» не только не угасла, а наоборот, усилилась, пусть и в онлайн-режиме…​

Сейчас уже нет сомнений, что такой клуб нам необходим… Светлая память и низкий поклон нашей дорогой Рысалат Сафибековне! Здоровья и долгих лет жизни уважаемой Гульшаре Сарсенгалиевне! Теперь, оглядываясь назад, я отчетливо понимаю, что все эти годы именно общение в​ «Арулар» не давали мне забыть, что​ имя твое – ЖЕНЩИНА…​ ​

Наш клуб никем и никогда ​не будет забыт. Мы будем собираться вновь и вновь… Девизом нашего клуба пусть будет:​ ​«Вера, надежда, любовь!»

Лилия БАРДАКОВА

Когда тебя называют Ару

Очень дорогого стоит, когда тебя называют Ару…

Каждый раз убеждаюсь в многогранности, разносторонности, обаятельности, многоликости, неповторимости аруларок. Каждая из них состоявшаяся личность, великолепная женщина. Вроде разный возраст, разные профессии, разные интересы, разные взгляды, но всех объединяет любовь к ЖИЗНИ, ко всему окружающему, желание дарить добро и красоту, общаться, приносить радость и счастье. Пусть радостных событий и счастливых моментов будет как можно больше, а наше общение будет постоянным еще долгие счастливые годы…

Салтанат САКЫБАЕВА

КЛУБ ПОЗДРАВИЛИ

Вместе с аруларками юбилей клуба отпраздновали экс-сенатор РК Сайлаукуль Барахова, директор фабрики «Восход» Галина Байгарина, известнейший казахстанский кардиолог, д.м.н. Сауле Абсеитова, директор медиахолдинга OTYRAR Айгерим Джумакулова, председатель Шымкентского гормаслихата Бахадыр Нарымбетов, руководитель Шымкентского ГФ партии «Аmanat» Жанар Бектаева, исполнительный директор ОЮЛ «Гражданский альянс города Шымкента» Юсуп Арзыханов и др.

«Эффект зеркала»

Есть утверждение, что все, что ни делает женщина, одевается ли, приводит в порядок свою фигуру, постигает что-то новое, творит – все это она делает для… других женщин.

Все это касается и женского клуба «Арулар». Когда они собираются вместе, между ними возникает «эффект зеркала». Что это значит? Женщины смотрят друг на друга, «сканируют», видят воодушевляющие примеры своих подруг, оценивают это. Вот оно главное – они получают мощную подпитку, мотивацию и стимул к дальнейшему развитию. Происходит обмен женской энергией – самой созидательной силой на свете.

Солидных вам юбилеев, уважаемый клуб «Арулар!»

Фарида Шарафутдинова