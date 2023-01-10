Женскому клубу «Арулар» устроили экскурсию на водоканале

В составе этой общественной организации женщины, которые работали в самых разнообразных сферах экономики, образования, здравоохранения, госслужбы.

Каждая из них занимала, а кто-то по-прежнему занимает ответственный пост, проводит важную общественную работу. Им было интересно узнать, как организована работа на предприятии, которое является лидером в своей отрасли.

Знакомство с деятельностью ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» началось с музея предприятия в центральном офисе. Он был открыт в ноябре 2017 года. Сегодня здесь находится более 200 экспонатов, которые рассказывают об истории становления шымкентского водоканала, архивные документы, макеты современных гидросооружений и оборудования.

В зале музея можно отследить историю становления отрасли водоснабжения нашего южного города. Наглядно увидеть, как за 100 лет менялись водопроводные трубы, приборы учета, узнать о передовых технологиях, используемых на очистных сооружениях.

Поразил профессионализм сотрудников водоканала, их четкие и исчерпывающие объяснения. Гости были очарованы мини-лекцией заведующей лабораторией Гульжан Жауылбаевой о том, почему шымкентская вода – вкуснейшая в мире, а также почему и как давно на предприятии отказались от хлорирования воды.

В испытательной лаборатории участникам инфотура показали и рассказали, как проводится контроль качества питьевой воды. Гости убедились, что шымкентская вода безопасна – за этим следит целый штат специалистов.

Водозаборы ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» – это стратегические объекты, находящиеся под круглосуточной охраной и строгим контролем.

Еще больше поразил зал центральной диспетчерской службы ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг», точнее, мощные цифровые технологии, контролирующие давление воды в трубах по всему городу.

Заместитель генерального директора предприятия Бекжан Ешимбетов рассказал участникам инфотура о работе центральной диспетчерской службы. Члены клуба «Арулар» узнали, как при помощи компьютерных технологий операторы могут увидеть порывы на трассах. Это дает возможность ремонтникам оперативно устранять аварии.

«Конечно, как потребители, мы имели какое-то представление о деятельности водоканала. Но после детальной презентации предприятия мы узнали много нового о добыче воды, ее обеззараживании. Узнали, как проводится проверка качества и многое другое. Спасибо за организацию такой интересной и содержательной экскурсии», – сказала президент женского клуба «Арулар» Гульшара Сапарбаева.

В завершение инфотура женщины встретились с генеральным директором ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» Анарбеком Орманом. Он рассказал о существующих в сфере водоснабжения и водоотведения проблемах, в частности, был затронут вопрос высокой изношенности инженерных сетей. На встрече обсудили также подготовку профильных специалистов, адаптацию молодежи к освоению технических специальностей и необходимость господдержки в подготовке специалистов этой отрасли.