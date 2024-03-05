«Оставишь память ты на свете белом…»

Воскресным утром, на третий день весны, на аллее Почетных граждан города Шымкента собрались люди разных возрастов. Редкие прохожие недоумевали: что случилось, по какому поводу сбор?

А это женский клуб «Арулар» первую из своих весенних встреч-2024 посвятил женщинам Шымкента, оставившим свой яркий след в истории нашего города. Встреча была приурочена к Международному женскому дню 8 Марта. Разумеется, мероприятие вместило и разговор о старших современницах, продолжающих трудиться, влиять на развитие родного мегаполиса, поговорили и о женской солидарности, о преемственности поколений.

Есть идея!

Интересно было узнать, кому на этот раз принадлежала идея организовать встречу именно на эту тему?

Как выяснилось, за этим стояла Дана Маманова, экс-секретарь Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме ЮКО, сейчас она руководит ОО «Ғаламат».

«Идея была моя. Хотелось привлечь внимание к памяти известных женщин, которые всю свою жизнь посвятили общественному делу, являясь руководителями крупных организаций, вели работу по развитию женского движения. Многих из них уже нет в живых. Их редко вспоминают, но остались их родные, которые с удовольствием приняли данное предложение и пришли на это мероприятие. Поэтому не случайно, что наша встреча проходит на аллее Почетных граждан Шымкента. Хотелось также отметить вклад женщин, которые, несмотря на возраст, продолжают дело, начатое их старшими подругами, вносят свой вклад в развитие города».

Место встречи

Сначала пару слов о месте встречи. Аллея Почетных граждан города Шымкента

История аллеи началась в 2002 году, когда пост акима города занимал Галымжан Жумжаев. Как раз в то время в Шымкенте началось строительство микрорайона «Нурсат». Вот это для властей и было в приоритете. А к реализации проекта «Аллея» отнеслись спустя рукава – и власть-заказчик, и подрядчик. В итоге аллея получилась унылой, стала больше похожа на погребальное место в центре города.

К счастью, в 2014 году, то есть десять лет назад, аллея была реконструирована и обрела вполне презентабельный вид. В основу реконструкции был положен проект молодого архитектора Бексултана Бегманова. На это ушло из бюджета 17 млн. тенге…

«Имя, сестра, имя…»

Стоит напомнить южанам про женщин, чьи имена высечены на плитах аллеи Почетных граждан города Шымкента. Сначала о тех, которых, к сожалению, уже нет среди нас.

1. Бопова Дуйсенкуль Боповна.

2. Жумалиева Биби Елеуовна.

3. Некрасова Ольга Сергеевна.

4. Нышанбаева Алтынай Ниязовна.

5. Попова Валентина Николаевна.

6. Сартбаева Сара Файзрахмановна.

7. Оспаналиева Рашкуль Жалеловна.

8. Шаля Анна Федоровна.

9. Булегенова Даметер Тураровна.

Вспомнили в тот день и о других соратницах, таких как Ахметова Рысалат Сафибековна, Кульбатчаева Калима Давлетьяровна, Абдыкадырова Ханумбиби Мирахмедовна, Марцинечко Галина Александровна, Жангабылова Жумазия Кишкентайқызы, Камалова Несипханым Камалқызы, Баянқулова Лиза Кадыровна.

Каждое из этих легендарных имен – частичка истории нашего города . Каждая из этих личностей оставила яркий неизгладимый след в своей сфере, будь то наука, образование, госслужба, производство, торговля, сфера бытового обслуживания и т.д.

Продолжают делиться своим колоссальным опытом с молодыми такие почетные граждане Шымкента, как Клара Тулендиевна Алипова, она же почетный гражданин ЮКО, персональный пенсионер РК, экс-президент ОЮЛ «Гражданский альянс ЮКО»; Анна Александровна Сушко, руководитель группы, участвовавшей в проектировании гостиницы Rixsos Hadisha и мечети в микрорайоне «Нурсат»; Валентина Куприяновна Куликова, экс-руководитель телекомпании «OTYRAR»; Сайлаукуль Жаппаровна Барахова, экс-сенатор Парламента РК; Галина Абдулажановна Байгарина, экс-директор фабрики «Восход»; Людмила Николаевна Белоусова, экс-директор гимназии №8; Гульшара Сарсенгалиевна Сапарбаева, президент женского клуба «Арулар»; Райхан Муртазаевна Каланова; руководитель народного фольклорно-хореографического ансамбля «Айголек», обладатель звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»; Сауле Раимбековна Абсеитова, кардиолог; Анна Андреевна Побединская; Роза Викторовна Пак, директор школы «Арофат»; Наталья Сергеевна Романова, директор городской библиотеки имени А. Пушкина; Валида Рамизовна Искандерова, тяжелоатлетка.

На встречу на аллею пригласили женщин-тружениц, пусть и не отмеченных пока высокими почетными званиями, но и их вклад в развитие города неоценим.

Многих из них объединяет членство в женском клубе «Арулар»: это Клара Омаровна Динаева, директор детского лагеря «Арман»; Ольга Тенхановна Ли, член Гражданского альянса г. Шымкента; Аманкуль Мейрхановна Жанкал; Айман Амирбековна Амирбекова; Людмила Львовна Мялова; Анипа Лесбековна Халбаева; Мария Жалгасовна Альжанова; Қалыбекова Асма Ахметқызы; Кадырбаева Фатима; Дуйсенова Тамара Қасымқызы; Анарбекова Айша Жанбосынкызы; Бурлаченко Светлана Николаевна; Майлыбаева Асхан; Нина Олеговна Казорина; Зауре Оралбаева и др.

Личная память

Человек смертен, что остается после его жизни?

В поэме «Благодатное знание» тюркского поэта и мыслителя Юсуфа Баласагуни есть такие слова:

«Оставишь память ты на свете белом

Лишь добрым словом да хорошим делом.

Ты сам умрешь и превратишься в прах,

А слово в чьих-то будет жить устах».

Это так. Но одно дело – память общественная, и совсем другое – личная.

На мероприятие на аллею Почетных граждан города Шымкента пришли члены семей, дети тех, кого уже нет с нами. Им слово.

Наиля БАКШИЛОВА, дочь Жумалиевой Биби Елеуовны:

«Моя мама почти 30 лет возглавляла областной психоневрологический диспансер. Участвовала в разработке проекта Закона СССР «О психиатрической помощи», который затем был взят за основу уже в Казахстане.

Даже выйдя на заслуженный отдых, она продолжала работать: возглавляла судмедэкспертизу, была ассистентом на кафедре неврологии, психиатрии и психологии в ЮКГМА, членом нескольких женских организаций.

В 1999 году маме было присвоено звание «Почетный гражданин города Шымкента». За огромный вклад в медицину имя Биби Жумалиевой было внесено в список почетных членов Всемирной ассоциации психиатров и наркологов. Она – почетный донор крови.

Для меня моя мама – самый дорогой человек. Я сейчас сильно ощущаю, что ее нет рядом. Мы не только с полуслова понимали друг друга, мне достаточно было одного ее взгляда. По ней скучаю не только я, но и моя единственная дочурка Калима.

Как врач, она многим помогала, причем не таблетками, мама лечила словом. Одна из ее подруг как-то сказала, что после общения с ней, ощущаешь себя окрыленной. Жить хочется…

Мне бы хотелось хоть немного быть похожей на нее».

Галия БУЛЕГЕНОВА, сноха Даметер Булегеновой:

«Мы – дети легендарного «красного директора» гормолкомбината Шымкента Даметер Булегеновой. Чтобы рассказать, кем она была, достаточно привести только два факта: за 45 лет она лишь девять раз была в отпуске. Мы видели ее в редкие выходные дни. Она на ногах перенесла микроинфаркт.

…Скоро будет три года, как рядом с нами нет нашей Мамы, Бабушки. В самые трудные моменты жизни она всегда была рядом, оберегала нас и помогала. Мама была просто благословением нашей семьи. Благодаря ей мы живем и радуемся жизни. Наша мама была самой удивительной женщиной на свете. Она навсегда останется в наших сердцах».

Динара КОНЫСБАЕВА, дочь Калимы Кульбатчаевой:

«На следующий год будет уже 20 лет, как не стало моей мамы… Коллеги и подруги до сих пор помнят ее деловую хватку и при этом бесподобное женское обаяние, шарм. Для меня мама – непререкаемый авторитет, суперледи, образец для подражания, ориентир на всю мою жизнь.

Ее трудовой путь, деловая карьера – от рабочей на старте до депутата Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва, а затем заместителя акима города Шымкента – это поистине неподражаемо! А она смогла.

Если бы не болезнь, забравшая ее у нас, она принесла бы еще много пользы землякам и родному городу».

Дильбар МИРАХМЕТОВА, внучка Ханумбиби Абдыкадыровой:

« Моей бабушке было ровно 50 лет, когда я, первая внучка, появилась в ее жизни. Случилось это в 2001-м. В тот же год состоялась ее встреча с Президентом страны.

Когда она в первый раз взяла меня на руки, то пожелала, чтобы я тоже стала активисткой и однажды побывала на приеме у Президента…

Она учила меня самому важному – быть Человеком. Учила основам счастья, наполняя сердце благодарностью. Все мое мировоззрение сформировалось на основе сказок и историй о морали, которые она годами рассказывала мне перед сном.

Мысли ее были бездной доброты и мудрости. Она всегда старалась делать хорошее и другим, и своим детям. Она одинаково любила и нас, и детей детского дома, которым руководила. Всю свою жизнь она посвятила работе, отдавая воспитанникам теплоту своего сердца. А когда вышла на пенсию, я была очень рада, что у нас появилось много времени для общения.

Она воспитала нас патриотами нашей страны, научила быть справедливыми и добрыми к людям.

Благодаря воспитанию моей любимой бабушки наша семья очень дружная, мой отец Бахтияр всячески помогает детям детского дома и часто посещает их.

Все, кто знал мою бабушку, называют ее великой женщиной. Такой след она оставила в их жизни».

…Да, подобные мероприятия заставляют задуматься о бренности нашей жизни. Напрямую показывают то, как неумолимо тикают часики. Надо все успеть: простить, «причинить» добро, поддержать ближнего…

Фарида Шарафутдинова