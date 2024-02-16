16-летний спортсмен из Шымкента стал чемпионом Казахстана по панкратиону.

Ильяс Бектас, с явным преимуществом, одолел соперников на первенстве страны и завоевал золото чемпионата. Друзья, родные и болельщики с почестями встретили его на вокзале Шымкента.

На вокзале собрались болельщики, друзья и родные. Все они с нетерпением ждут приезда победителя. 16-летний Ильяс Бектас стал чемпионом Казахстана по панкратиону. Со значительным превосходством он одолел соперника и занял первое место. У юного борца большие цели. Говорит: хочет, чтобы казахстанский флаг неоднократно поднимали на мировых аренах.

«Я выиграл благодаря Аллаху, тренеру и товарищам по команде. Также хочу выразить большую благодарность Розе апке. Этот вид спорта для меня всё, это моя жизнь. Надеюсь, я выйду в ЮФС и буду защищать честь нашей страны», — говорит Ильяс Бектас, чемпион Казахстана по панкратиону.

В прошлом году Ильяс занял 3-е место на первенстве страны. В этом году он завоевал чемпионский титул. Тренер говорит, его ученик способный, а главное трудолюбивый.

«Он отправил соперника в нокдаун два раза. Свободно вел себя и в полуфинале и финале. У него большой потенциал, мы возлагаем на него большие надежды», — говорит Нурсултан Алишов, главный тренер команды ALISH MMA .

Чемпион Казахстана Илияс Бектас занимается панкратионом уже почти 6 лет. С самого детства он занимался сразу несколькими видами спорта.

«Мой племянник-сын Казахстана. Он прославляет нашу страну. Дай аллах он займет первое место в мировом чемпионате и гордо поднимет наш флаг. Я очень горжусь своим племянником», — говорит Айнабек Абитов, дядя чемпиона.

«Я боюсь смотреть на то, как он дерется, но я всегда верю, что он победит. Я очень горжусь своим племянником», — говорит Роза Бектаскызы, тетя чемпиона.

В чемпионате Казахстана приняли участие больше 500-сот спортсменов со всей страны. Ильяс теперь готовится к чемпионату Азии, куда он выиграл лицензию.