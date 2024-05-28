Хищение 31 млн тенге выявили в центре занятости населения Туркестанской области

​Прокуроры выявили хищение более 31 млн тенге путем незаконного перевода заработной платы 122 лицам, которые фактически не участвовали в программе «Общественные работы» .

Более 4 тысячам участникам госпрограмм «Молодежная практика» и «Оплачиваемые общественные работы» не произведены выплаты по обязательному медицинскому страхованию за 2023 год на 11,6 млн тенге.

​«Выявлены финансовые нарушения на 4 млрд тенге и факты ограничения прав 760 предпринимателей, которым в договорах устанавливали необоснованные требования. Кроме того, 50 лиц, прошедших обучение в рамках программы «Краткосрочное обучение» фактически не обеспечены непрерывной работой до 6 месяцев»,-сказано в официальном сообщении прокуратуры Туркестанской области.