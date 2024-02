8 топовых мировых ВУЗов пригласили на учебу школьника из Шымкента

Отличник, спортсмен, любитель книг, гордость семьи и школы — так отзываются о 17-летнем Алексее Киме, школьнике из Шымкента, которому удалось поступить сразу в 8 топовых мировых ВУЗов.

В своем интервью нашей редакции, ученик 8 гимназии им. М.Х. Дулати рассказал о своем пути и дал пару советов для сверстников, которые также грезят о поступлении в за рубеж. Спойлер! Алексей говорит: это легко!

Алексей Ким получил приглашения из 4 ВУЗов в США: Stony Brook University (New-York), Baruch College (New-York), City College of New-York (New-York), Brooklyn College (New-York).

3 в Канаде: Seneca College (Toronto), University of Winnipeg (Winnipeg), Thompson Rivers University (Kamloops).

1 в Великобритании: University of South Wales (Cardiff).

Свое первое приглашение он получил 16 декабря от своего top-choice университета.

«Очевидно, что я каждый день открывал свою почту с чувством предвкушения, так как в любой день могло прийти письмо по поводу моего принятия или отклонения. И когда видишь текст наподобие: «Congratulations! I am pleased to inform you of your admission to…», тебя начинают переполнять положительные эмоции и ты сразу бежишь к родне, поделиться важными новостями», — делится Алексей Ким, ученик 11 класса.

Пока с выбором ВУЗа абитуриент не определился, но больше склоняется к университету Stony Brook, который входит в 1% лучших университетов мира. А со специальностью Алексей определился уже давно.

«Я выбрал Computer Science. Хочу создавать вещи и программы, которые, хоть немного, но помогут в борьбе с онкозаболеваниями. Уверен, что за Computer Science стоит будущее человечества», — говорит Алексей Ким.

Алексей считает, при поступлении многое решило его мотивационное письмо и хорошая активистская деятельность вне школы. Также зарубежным вузам очень важен GPA балл, то есть средний балл табеля.

«Я стажировался в IT компании летом, ездил по культурному обмену в лагерь в Южной Корее, волонтёрил, участвовал во многих олимпиадах, занимался многими видами спорта и т. д. Вообще это не так тяжело, как кажется поступить в зарубежные ВУЗы. Просто надо начать готовиться заранее. Я начал готовиться только в 10 классе, но мне повезло, что на тот момент я достаточно хорошо знал английский и вёл активную жизнь. Ну, а кто поздно это осознал, просто подавайтесь в ВУЗы с высоким acceptance rate и чтобы он достаточно престижный», — делится школьник.

Сейчас Алексей готовится к окончанию школы на отлично и планирует получить визу. Он хочет морально и академически подготовится к началу учебного года, ну и как любой студент, который учится за рубежом вылечить все зубы.

Алексей благодарит своих родителей, классную руководительницу, учителя математики и директора 8 гимназии Айнур Алибековну. И особенно свою тётю, которая, по его словам, больше всех пережевала за него. Он считает, что поддержка близких сыграла большую роль в его становлении и при поступлении в университеты.